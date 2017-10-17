1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Тим Скоренко
«Неравный брак»
6
Вселенная «Утиных историй»
В сентябре Канал Disney перезапустил культовый мультсериал «Утиные истории». В честь этого знаменательного события «Мир фантастики» приглашает вас на экскурсию по «утиной» вселенной — от первых газетных стрипов и комиксов Карла Баркса до наших дней.
14
Книжный ряд
Сегодня мы вспомним трёх известных писателей, которым не удалось обрести успех в России — из-за спорных издательских решений.
16
Контакт
Кен Лю
За последние годы стартовало немало интересных фэнтезийных циклов, и один из самых ярких — «Династия одуванчика» Кена Лю. Хотя в крупной форме Лю ещё новичок, в фантастику он пришёл много лет назад — за свои рассказы он получал премии «Хьюго» и «Небьюла». Мы пообщались с Кеном на конвенте Worldon 2017 в Хельсинки.
20
Книги номера
Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова
«Эринеры Гипноса» • Вера Камша
«Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть третья» • антология «Голос Лема
» • Кшиштоф Пискорский
«Тенеграф» • Бром
«Потерянные боги» • Маргарет Этвуд
«Каменная подстилка» и другие книги.
29
Что почитать?
Магический реализм или научная фантастика? А может быть, городское фэнтези? Советуем книги на любой вкус.
30
Фантастика на иностранных языках
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого
Рецензии
: Роберт Джексон Беннет «Город чудес», Кен Лю «Стена бурь», Джанго Векслер «Орудия Империи»
32
Комиксы
Порочные + Божества. Том 1. В духе Фауста • Немезис
34
Видеодром
Главные кинопремьеры ноября и размышления о том, могут ли сюжетные недочёты убить хороший фильм.
36
После финальных титров
Бегущий по лезвию 2049 • Kingsman: Золотое кольцо
39
Мнение
Почему «Звёздные войны» теряют режиссёров
Студия Lucasfilm уволила очередного режиссёра «Звёздных войн». Что за проблемы творятся в компании и чего теперь ждать от будущих фильмов? Разбираемся в слухах и заявлениях.
42
Киношедевры
Как создавался «Бегущий по лезвию»
Вспоминаем, как появился фильм Ридли Скотта, который провалился при выходе, но с годами стал считаться чуть ли не величайшим в истории фантастики.
48
Киношедевры
«Оно»: отличия фильма и книги
Новый фильм «Оно» — отличная экранизация, но даже ей пришлось пожертвовать кое-чем из книги. Одни сцены и сюжетные линии не вошли в фильм, а другие превратились в пасхалки, вылавливать которые — сплошное удовольствие.
52
Контакт
Создатели новых «Утиных историй»
«Утиные истории» возвращаются. Исполнительные продюсеры Мэтт Янгберг и Франсиско Ангонес побеседовали с нами об отличиях их проекта от
классического сериала, о новом подходе к персонажам и о мобильном телефоне Скруджа Макдака.
54
Финал сезона
Проповедник (2 сезон) • Миднайт, Техас (1 сезон)
56
Сериал
Толкование третьего сезона «Твин Пикса»
Фильмы Дэвида Линча кажутся бессвязными, но в них всегда есть внутренняя логика, пусть даже это логика сна. Третий сезон «Твин Пикса» ответил на многие вопросы — но и задал много новых. Чтобы найти на них ответы, придётся поблуждать по сюжетному лабиринту. И выходов из него явно больше, чем один.
62
Игровой клуб
Ктулху, Дагон и прочие чудовища Лавкрафта часто упоминаются в массовой культуре. При этом видеоигр, близких к лавкрафтовской мифологии, на удивление мало. И лучшие из них привлекают не знакомыми именами и названиями, а образами и атмосферой.
64
Лучшие видеоигры
Destiny 2 • Dishonored: Death of the Outsider • Total War: Warhammer 2
68
Настольные игры
Мы играем в игры и хотим победить, но это не всегда зависит от нас. Случается, издатель специально выпускает игру, в которой почти невозможно добиться победы. Давайте взглянем со стороны на «сложные» игры и попытаемся понять, что заставляет нас играть в них снова и снова, несмотря на поражения.
Рецензия
: «Нью-Анджелес»
72
Врата миров
Составляем топ самых обаятельных и привлекательных героинь анимации — от Эйприл и Гаечки до главного секс-символа «Союзмультфильма».
74
Миры
Мультивселенная Стивена Кинга
Действие большинства произведений Кинга происходит в одной вселенной. Там обитает многоликое зло, мудрая черепаха и сам писатель Стивен Кинг. Нырнув туда, не отделаешься одной прочитанной книгой — впереди ждёт очень долгая сказка.
79
Жанр
Сюрреализм
Каждое произведение сюрреализма — это выход за грани реальности, что роднит его с фантастикой. Но фантастика сама определяет условия своего существования, действуя под девизом «А что, если…». Сюрреализм отвергает все условия. Чем же примечательно это направление?
84
Косплей
Зоя Вольф
Она увлекается косплеем с 2011 года, но вы не увидите у неё надоевших образов чародеек из «Ведьмака» и Харли Квинн во всех ипостасях. Вместо этого Зоя черпает вдохновение в анимесериалах и иллюстрациях японских художников.
92
Машина времени
Сентябрьские мощные вспышки на Солнце вызвали волнение в СМИ. Некоторые комментаторы углядели в них чуть ли не признак надвигающегося апокалипсиса. Стоит ли обращать внимание на подобные заявления?
94
Арсенал
Устройство ядерных зарядов
В наши дни устройство атомной бомбы уже не строгая тайна, но по-прежнему мало кто представляет, как работает самое страшное оружие человечества. А разобраться стоит. Например, чтобы определять, где в книгах и фильмах фантастические допущения, где антинаучная чушь, а где автор справочник прочёл, но ничего не понял.
99
Космос
Итоги 20-летней миссии «Кассини»
15 сентября 2017 года аппарат «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна. За 20 лет его миссии мы узнали много нового о газовом гиганте и его спутниках. «Кассини» был не просто каким-то зондом — он служил одним из главных символов космических исследований. Поэтому сегодня мы вспоминаем историю миссии и отдаём ей заслуженную дань уважения.
104
Рассказы
Дмитрий Сошников «Чистое небо»
Ольга Дорофеева «Ультрановейшая история»
Андрей Кокоулин «Чистка»
Три рассказа о ложных воспоминаниях, вошедшие в финал конкурса «фантЛабораторная работа 13.5».
111
Постскриптум
Моменты счастья
Марина и Сергей Дяченко рассуждают о моментах счастья, которые дарили рукописные письма.
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Круговорот»
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