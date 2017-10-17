Ноябрьский номер «Мира фантастики» — мультяшный и сюрреалистический. Ностальгируем по «Утиным историям» в ожидании перезапуска, прослеживаем историю сюрреализма от картин до кино, разбираем сюжет нового «Твин Пикса» и не только.

В номере

  • Кто придумал дядю Скруджа : история «Утиных историй» в комиксах и сериалах.
  • Мультивселенная Стивена Кинга: что объединяет «Оно», «Тёмную башню», «Кэрри» и другие книги Короля ужасов.
  • В чём смысл концовки нового «Твин Пикса»? Пытаемся понять, какой сейчас год.
  • Как работает атомная бомба: всё о самом разрушительном оружии человечества.
  • Сюрреализм: жанр концентрированного безумия в кино, литературе и живописи.

А также:

«Бегущий по лезвию»: история за кадром • «Оно»: книга против фильма • Почему «Звёздные войны» теряют режиссёров • Что открыл зонд «Кассини» • интервью с писателем Кеном Лю и продюсерами новых «Утиных историй» • обзоры на фильмы «Бегущий по лезвию 2049» и «Kingsman: Золотое кольцо» • на новые сезоны сериалов «Проповедник» и «Миднайт, Техас» • книги Пехова, Камши, Этвуд, Брома и других • комиксы, компьютерные и настольные игры • косплей: Зоя Вольф • рассказы с конкурса «фантЛабораторная работа» • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: © Disney

Где купить?

Печатный журнал с доставкой
Журнал в Google Play Пресса

Напоминаем, что, кроме киосков, журнал «Мир фантастики» можно купить тут:

Часто задаваемые вопросы

Куда делась почтовая подписка? Подписка через почтовые каталоги недоступна. Но есть альтернатива в виде редакционной подписки.
Куда делся постер? К сожалению, журнал больше не комплектуется постером.

В продаже с 24 октября.
Следующий номер выйдет 21 ноября.

Полное содержание номера

Предыдущий номер
№ 170 (октябрь 2017)

Мир фантастики №170 (Октябрь 2017)

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments


Комментарии (Правила дискусии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.