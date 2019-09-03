Мир фантастики №191 (Сентябрь 2019)

Этот номер «Мира фантастики» посвящён «Вархаммеру». И не какому-то одному миру из линейки, а всем разом! Вас ждёт подробный рассказ о зарождении вселенной Warhammer Fantasy, о компьютерных играх по её мотивам и даже о четвёртой редакции одноимённой ролевой системы. Историю Warhammer 40,000 и Age of Sigmar вы узнаете благодаря материалу, где сравниваются разные сеттинги, а закрепить информацию поможет исчерпывающая статья о том, как начать увлечение «Молотом войны». Прочитав этот выпуск, вы с закрытыми глазами научитесь отличать «Сорокатысячник» от «Эпохи Сигмара», а генокрадов от еретиков.
В номере
- Варп или Хаос? Сорок тысяч отличий вселенных Warhammer
- Мифы, «Евровидение» и Марья Моревна: интервью с писательницей Кэтрин М. Валенте
- Меняющие реальность. Вспоминаем главные комиксы Vertigo
- Настоящее сокровище. 20 лет аниме One Piece
- Зона 51: как секретный объект ВВС стал базой пришельцев
А также:
Обзор комикса «Провиденс» Алана Мура • творчество Майкла Шейбона • рецензии на новые книги Генри Лайона Олди, Алексея Пехова, Ника Перумова, Дэвида Духовны и других • Обзор настольной игры «Герои Терринота» • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Warhammer | Слаанеш
Где купить?
Список магазинов
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World и распространяется через партнёров издательства. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 490 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Все деньги пойдут на поддержку проекта. Всего в России более 80 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- Мы планируем вернуться в каталоги почтовой подписки в 2020 году. Пока доступна подписка через Journalshop. Скоро мы вернём подписку через некоторые подписные агентства, а также добавим возможность подписаться через сайт Hobby Games.
- Цифровые версии в данный момент недоступны и не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.
Полный список
Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.
В продаже с 9 сентября.
Следующий номер выйдет 28 октября.
Полное содержание номера
1
Слово главного редактора
4
Откопаем молот войны
История вселенной Warhammer Fantasy
Появившаяся тридцать пять лет назад игровая франшиза Warhammer породила сразу несколько популярных выдуманных вселенных, в которых отважные герои из последних сил сдерживают натиск приспешников Тёмных богов.
12
Миры
Сеттинги Warhammer
Вселенная Warhammer — не только один из самых известных, но и один из самых запутанных вымышленных миров. Разбираемся, как связаны Warhammer Fantasy, научно-фантастический Warhammer 40,000 и новая фэнтезийная вселенная.
18
Рецензии на книги
Генри Лайон Олди «Нюансеры» • Алексей Пехов «Талорис» • Ник Перумов «Война Ангелов. Великая пустота» • Дэвид Духовны «Мисс Подземка» • Уильям Ф. Нолан, Джордж К. Джонсон «Логан» и другие книги
36
Обзор иностранной литературы
Четыре непереведённые книги о героях, которые не хотели геройствовать, но пришлось.
38
Контакт
Кэтрин М. Валенте
Автор волшебных «Сказок сироты», сюрреального космического «Сияния», эротического «Палимпсеста» и детских книг о приключениях девочки по имени Сентябрь в Волшебной Стране рассказывает о своих книгах.
45
Современники
Майкл Шейбон
Как автор «Союза еврейских полисменов» прошёл путь от Пулитцера до Пикара.
50
Серия
Главные комиксы Vertigo
10 самых знаковых серий легендарного импринта DC, которые изменили комикс-индустрию.
56
Обзор комикса
«Провиденс»
Абсолютный Лавкрафт от абсолютного Алана Мура.
58
Юбилей
One Piece как культурный феномен
Проследим историю создания великой пиратской франшизы и узнаем, почему приключения Луффи и его друзей даже сегодня захватывают умы.
66
Топ
Малоизвестная российская кинофантастика
Голливуд занят подсчётом прибыли, российский фантастический мейнстрим — неудачными попытками копирования, а оригинальная российская кинофантастика остаётся в тени. Мы хотим исправить эту ошибку и познакомить вас с фильмами, которые заслуживают внимания значительно больше, чем «наш ответ Marvel».
72
Первые шаги
С чего начинать знакомство с Warhammer 40,000
Эта футуристически-готическая вселенная развивается уже больше тридцати лет, и от многообразия материалов глаза разбегаются: обширные правила, проработанный мир со множеством сторон конфликта, книги и рассказы, компьютерные игры, а на подходе ещё и сериал… С чего же начать знакомство с этой игрой и её миром?
82
Ретроспектива
Видеоигры по вселенной Warhammer Fantasy
В 2015 году Games Workshop закрыли Warhammer Fantasy Battles, а её место заняла другая игра: Warhammer Age of Sigmar. Впрочем, к радости фанатов, продукты, вдохновлённые Warhammer Fantasy, продолжали выходить. И не последнее место среди них занимали видеоигры, которые пережили настоящий бум именно в середине 2010-х.
88
Ролевые игры
Впечатления от Warhammer Fantasy RolePlay 4ed
Warhammer Fantasy RolePlay — фэнтезийная ролевая игра, которая из сопутствующего материала к тактическому варгейму превратилась в самостоятельный проект с армией поклонников по всему миру. Скоро ролевой Warhammer доберётся и до России, поэтому самое время разобраться, чем ролевое ответвление знаменитого варгейма может заинтересовать любителей фэнтези.
94
Обзоры настольных игр
«Герои Терринота»
Несложный кооператив, позволяющий новичкам окунуться в мир настольных игр без лишних заморочек и затрат.
96
История легенды
Тайная история Зоны 51
Разбираемся, как секретный объект ВВС стал базой пришельцев.
104
Рассказ
Дарья Яковлева «Фигляры»
История о музыке и магии, которые сложно отличить друг от друга. А впрочем, разве в нашем мире иначе?
109
Рассказы
Миниатюры
Очередная порция «Вареников» от членов КЛФ «Притяжение».
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Прикладная лингвистика»
Орки не умеют в метафоры!
Комментарии (Правила дискуссии)