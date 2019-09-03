Мир фантастики №191 (Сентябрь 2019)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Появившаяся тридцать пять лет назад игровая франшиза Warhammer породила сразу несколько популярных выдуманных вселенных, в которых отважные герои из последних сил сдерживают натиск приспешников Тёмных богов.

Врата миров

12

Вселенная Warhammer — не только один из самых известных, но и один из самых запутанных вымышленных миров. Разбираемся, как связаны Warhammer Fantasy, научно-фантастический Warhammer 40,000 и новая фэнтезийная вселенная.

Книжный ряд

18

«Нюансеры» •

«Талорис» •

«Война Ангелов. Великая пустота» •

«Мисс Подземка» •

«Логан»

и другие книги

36

Четыре непереведённые книги о героях, которые не хотели геройствовать, но пришлось.

38

Автор волшебных «Сказок сироты», сюрреального космического «Сияния», эротического «Палимпсеста» и детских книг о приключениях девочки по имени Сентябрь в Волшебной Стране рассказывает о своих книгах.

45

Как автор «Союза еврейских полисменов» прошёл путь от Пулитцера до Пикара.

Комиксы

50

10 самых знаковых серий легендарного импринта DC, которые изменили комикс-индустрию.

56

Видеодром

58

Проследим историю создания великой пиратской франшизы и узнаем, почему приключения Луффи и его друзей даже сегодня захватывают умы.

66

Голливуд занят подсчётом прибыли, российский фантастический мейнстрим — неудачными попытками копирования, а оригинальная российская кинофантастика остаётся в тени. Мы хотим исправить эту ошибку и познакомить вас с фильмами, которые заслуживают внимания значительно больше, чем «наш ответ Marvel».

Игровой клуб

72

Эта футуристически-готическая вселенная развивается уже больше тридцати лет, и от многообразия материалов глаза разбегаются: обширные правила, проработанный мир со множеством сторон конфликта, книги и рассказы, компьютерные игры, а на подходе ещё и сериал… С чего же начать знакомство с этой игрой и её миром?

82

88

Warhammer Fantasy RolePlay — фэнтезийная ролевая игра, которая из сопутствующего материала к тактическому варгейму превратилась в самостоятельный проект с армией поклонников по всему миру. Скоро ролевой Warhammer доберётся и до России, поэтому самое время разобраться, чем ролевое ответвление знаменитого варгейма может заинтересовать любителей фэнтези.

94

Несложный кооператив, позволяющий новичкам окунуться в мир настольных игр без лишних заморочек и затрат.

Машина времени

96

Разбираемся, как секретный объект ВВС стал базой пришельцев.

Фан

104

«Фигляры»



История о музыке и магии, которые сложно отличить друг от друга. А впрочем, разве в нашем мире иначе?

109

112

Прикладная лингвистика»



Орки не умеют в метафоры!