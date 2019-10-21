Мир фантастики №192 (октябрь 2019)

1
Слово главного редактора
4
Краткая история афрофутуризма
Как чернокожие писатели искали свой путь
Что такое афрофутуризм, без которого невозможно представить современную западную фантастику? Почему это явление важно для всех нас? И при чём тут грандиозный успех «Чёрной Пантеры»?
14
Бестиарий
Славянские вампиры
Мифы о кровососущих мертвецах свойственны практически каждой цивилизации, от шумеров до современной Европы. Тем интереснее вспомнить, как обстоят дела с этим вопросом у славян, как наша мифология эволюционировала, влияла на соседей и сама попадала в общемировые вампирские тренды.
20
Рецензии на книги
Марина и Сергей Дяченко
«Солнечный круг» • Стивен Эриксон
«Радость, словно нож у сердца» • Ким Стэнли Робинсон
«Нью-Йорк 2140» • Вальтер Моэрс
«Мастер ужасок» • Дэвид Фостер Уоллес
«Бесконечная шутка» и другие книги
32
Мастер-класс
Как писать рецензии
Несколько советов для тех, кто хочет не просто читать книги.
36
Контакт
Кто ты, автор Young Adult?
Мы решили составить коллективный портрет автора YA, фантастики для «юных взрослых», и побеседовали сразу с пятью авторами этого направления. Все участники нашей беседы принадлежат к одной волне писателей, прославившихся в последние несколько лет.
42
На злобу дня
Мир без Роулинг
Очкарики в опале, дети больше не читают, «Голодные игры» не начались: что было бы с современной YA-литературой без главного YA-произведения последних лет?
48
Ретроспектива
История «Терминатора»: от истоков к «Тёмным судьбам»
Терминатор вернулся домой: права на серию перешли к её создателю Джеймсу Кэмерону, который снимает новый фильм, игнорирующий всё, что вышло после 1991 года. Проследим, как боевик о роботе-убийце из будущего стал культовым.
54
Контакт
Егор Баранов
Режиссёр фильма «Аванпост» рассказывает о мрачном мире Москвы 2030-х, сотрудничестве с Министерством обороны, советском военном кино и «Чёрном зеркале».
56
Классика
«Интервью с вампиром»
Экранизации главного романа Энн Райс стукнуло четверть века. Ничтожный возраст для вампира! Рассказываем о непростом пути Лестата и Луи на экраны.
64
Топ
10 малоизвестных фильмов про вампиров
Думаете, видели все фильмы про кровососов? Мы готовы предложить вам целый десяток необычных картин, с которыми вы почти наверняка не знакомы!
70
Ретроспектива
История Obsidian Entertainment
Из осколков знаменитой Black Isle родилась новая студия, создающая прекрасные PRG. По случаю выхода Outer Worlds вспоминаем, чем обогатила индустрию Obsidian Entertainment.
78
Космос
Есть ли жизнь на Марсе?
Или хотя бы шансы, что она там когда-нибудь была?
82
Назад в будущее
Дизайн
Красота — расплывчатое и изменчивое понятие. Какой она будет через десять, двадцать и более лет?
90
Феномен
Парейдолия
Если всматриваться в окружающий мир, можно заметить, что лица встречаются везде — нужно только немного внимания. Их можно увидеть в чашке кофе, в мраморных узорах облицовочной плитки, на капотах автомобилей, на картофелине, на камнях… И это не паранойя. Это парейдолия.
96
Художник
Шон Мюррей
Шон Эндрю Мюррей — иллюстратор, писатель, концепт-художник и учитель. А ещё — создатель волшебного мира «Город Врат», в котором мятежные волшебники передвигаются на костяных шагоходах, а перекур на рабочем месте может привести к магической катастрофе.
106
Рассказ
Андрей Кокоулин «Атенор в осаде»
Обычная история попаданца… или нечто большее?
111
Рассказы
Миниатюры
Очередная порция «Вареников» от КЛФ «Притяжение».
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Косплей»
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