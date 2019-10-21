Мир фантастики №192 (октябрь 2019)

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Мир фантастики №192 (октябрь 2019) 1

Этот номер «Мира фантастики» посвящён хладнокровным убийцам, не знающим жалости. Речь о роботах-терминаторах (про них как раз выходит новый фильм!) и кровососах (культовой экранизации «Интервью с вампиром» Энн Райс исполнилось 25 лет). Мы поговорим о славянских упырях, вспомним десять необычных «вампирятников», о существовании большинства из которых вы наверняка и не догадывались, и, конечно, расскажем о непростой судьбе киноадаптации «Интервью…».

В номере

  • Афрофутуризм: фантастика тех, кого лишили прошлого
  • Он остался в чулане под лестницей. Что было бы с подростковой фантастикой без Гарри Поттера
  • Терминатор: возвращение домой. Т-800, Сара и Джон 30 лет спустя
  • Как писать рецензии на книги. Мастер-класс от самого едкого критика
  • Дизайн будущего: каким мы видим его сегодня

А также:

Коллективный портрет современного автора Young Adult • рецензии на новые книги Марины и Сергея Дяченко, Стивена Эриксона, Вальтера Моэрса, Таде Томпсона и других • История студии Obsidian • лица на Марсе и тостах • 10 необычных вампирских фильмов • интервью с художником Шоном Мюрреем • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё.

Иллюстрация на обложке: Терминатор: Тёмные судьбы | Двадцатый Век Фокс

Где купить?

Список магазинов

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

  • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
  • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Подписка на первое полугодие 2020 года доступна в почтовом каталоге «Пресса России» (индекс Е11802). Подписка в каталогах «Роспечать» и «Почта России» появится во втором полугодии 2020 года. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru
  • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
  • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

Полный список

Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

Подписка в каталогах

Пресса России
Е11802
Роспечать
Скоро
Почта России
Скоро

В продаже с 28 октября.
Следующий номер выйдет 18 ноября (спецвыпуск) и 9 декабря (обычный номер).

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Мир фантастики. Октябрь 2019. Слово главного редактора
Спецматериалы
4 Краткая история афрофутуризма
Как чернокожие писатели искали свой путь
Что такое афрофутуризм, без которого невозможно представить современную западную фантастику? Почему это явление важно для всех нас? И при чём тут грандиозный успех «Чёрной Пантеры»?

Мир фантастики №192 (октябрь 2019) 2
Врата миров
14 Бестиарий
Славянские вампиры
Мифы о кровососущих мертвецах свойственны практически каждой цивилизации, от шумеров до современной Европы. Тем интереснее вспомнить, как обстоят дела с этим вопросом у славян, как наша мифология эволюционировала, влияла на соседей и сама попадала в общемировые вампирские тренды.

Книжный ряд
20 Рецензии на книги
Марина и Сергей Дяченко «Солнечный круг» • Стивен Эриксон «Радость, словно нож у сердца» • Ким Стэнли Робинсон «Нью-Йорк 2140» • Вальтер Моэрс «Мастер ужасок» • Дэвид Фостер Уоллес «Бесконечная шутка» и другие книги

32 Мастер-класс
Как писать рецензии
Несколько советов для тех, кто хочет не просто читать книги.

36 Контакт
Кто ты, автор Young Adult?
Мы решили составить коллективный портрет автора YA, фантастики для «юных взрослых», и побеседовали сразу с пятью авторами этого направления. Все участники нашей беседы принадлежат к одной волне писателей, прославившихся в последние несколько лет.

42 На злобу дня
Мир без Роулинг
Очкарики в опале, дети больше не читают, «Голодные игры» не начались: что было бы с современной YA-литературой без главного YA-произведения последних лет?

Мир фантастики №192 (октябрь 2019) 3
Видеодром
48 Ретроспектива
История «Терминатора»: от истоков к «Тёмным судьбам»
Терминатор вернулся домой: права на серию перешли к её создателю Джеймсу Кэмерону, который снимает новый фильм, игнорирующий всё, что вышло после 1991 года. Проследим, как боевик о роботе-убийце из будущего стал культовым.

Мир фантастики №192 (октябрь 2019) 4 54 Контакт
Егор Баранов
Режиссёр фильма «Аванпост» рассказывает о мрачном мире Москвы 2030-х, сотрудничестве с Министерством обороны, советском военном кино и «Чёрном зеркале».

56 Классика
«Интервью с вампиром»
Экранизации главного романа Энн Райс стукнуло четверть века. Ничтожный возраст для вампира! Рассказываем о непростом пути Лестата и Луи на экраны.

64 Топ
10 малоизвестных фильмов про вампиров
Думаете, видели все фильмы про кровососов? Мы готовы предложить вам целый десяток необычных картин, с которыми вы почти наверняка не знакомы!

Игровой клуб
70 Ретроспектива
История Obsidian Entertainment
Из осколков знаменитой Black Isle родилась новая студия, создающая прекрасные PRG. По случаю выхода Outer Worlds вспоминаем, чем обогатила индустрию Obsidian Entertainment.

Мир фантастики №192 (октябрь 2019) 5
Машина времени
78 Космос
Есть ли жизнь на Марсе?
Или хотя бы шансы, что она там когда-нибудь была?

82 Назад в будущее
Дизайн
Красота — расплывчатое и изменчивое понятие. Какой она будет через десять, двадцать и более лет?

90 Феномен
Парейдолия
Если всматриваться в окружающий мир, можно заметить, что лица встречаются везде — нужно только немного внимания. Их можно увидеть в чашке кофе, в мраморных узорах облицовочной плитки, на капотах автомобилей, на картофелине, на камнях… И это не паранойя. Это парейдолия.

Фан
96 Художник
Шон Мюррей
Шон Эндрю Мюррей — иллюстратор, писатель, концепт-художник и учитель. А ещё — создатель волшебного мира «Город Врат», в котором мятежные волшебники передвигаются на костяных шагоходах, а перекур на рабочем месте может привести к магической катастрофе.

Мир фантастики №192 (октябрь 2019) 6 106 Рассказ
Андрей Кокоулин «Атенор в осаде»
Обычная история попаданца… или нечто большее?

111 Рассказы
Миниатюры
Очередная порция «Вареников» от КЛФ «Притяжение».

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Косплей»

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