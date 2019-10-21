Мир фантастики №192 (октябрь 2019)

Этот номер «Мира фантастики» посвящён хладнокровным убийцам, не знающим жалости. Речь о роботах-терминаторах (про них как раз выходит новый фильм!) и кровососах (культовой экранизации «Интервью с вампиром» Энн Райс исполнилось 25 лет). Мы поговорим о славянских упырях, вспомним десять необычных «вампирятников», о существовании большинства из которых вы наверняка и не догадывались, и, конечно, расскажем о непростой судьбе киноадаптации «Интервью…».

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Иллюстрация на обложке: Терминатор: Тёмные судьбы | Двадцатый Век Фокс

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Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».

Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.

Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети. Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину». Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен. Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.

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», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара. На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Подписка на первое полугодие 2020 года доступна в почтовом каталоге «Пресса России» (индекс Е11802). Подписка в каталогах «Роспечать» и «Почта России» появится во втором полугодии 2020 года. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru

Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

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В продаже с 28 октября.

Следующий номер выйдет 18 ноября (спецвыпуск) и 9 декабря (обычный номер).