Мир фантастики №195 (февраль 2020)

Журнал, Избранное
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Мир фантастики №195 (февраль 2020)

В февральском номере «Мира фантастики» мы по традиции подводим итоги ушедшего года. Рассказываем о главных книгах, фильмах, играх, комиксах и событиях. А ещё вспоминаем культовый цикл Нила Геймана «Песочный человек» и возлюбленную безумного Джокера — чуть менее безумную Харли Квинн.

В номере

  • Страшный сын: интервью с Джо Хиллом, мастером хоррора и сыном Стивена Кинга
  • Герои продолжат жить. Официальные продолжения популярных книг
  • Не мейнстрим! Хорошая кинофантастика, которую вы наверняка пропустили
  • Ходи, Избранный. Обзор игры «Fallout. Война в Пустоши»
  • Логика сна. Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс

А также:

Каким был бы мир с телегонией и пришельцами • рецензии на новые книги Наталии Осояну, Брендона Сандерсона, Кэтрин М. Валенте, Джеффа Вандермеера и других • обзор достижений космонавтики за 2019 год • история создания фильма «Чёрная дыра» • жизнь и приключения Харли Квинн • рассказ Тима Скоренко • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

Иллюстрация на обложке: The Sandman. Песочный человек ™ & © 2020 DC Сomics. All Rights Reserved

Где купить?

Список магазинов

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    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
  • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru. Открыта подписка в почтовых каталогах.
  • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
  • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

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В продаже с 10 февраля.
Следующий номер выйдет 10 марта.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Мир фантастики №195 (февраль 2020) 2
Спецматериалы
4 Лучшая фантастика 2019 года
Ключевые события, книги, комиксы, фильмы, сериалы, видео- и настольные игры
По традиции в февральском номере мы подвели итоги ушедшего года.

Мир фантастики №195 (февраль 2020) 7
Врата миров
28 Портрет героя
Харли Квинн
Эта потрясающая девушка успешно выбралась из абьюзивных отношений с легендарным суперзлодеем и стала первым номером, двигающим собственные фильмы и комиксы.

Мир фантастики №195 (февраль 2020) 3
Книжный ряд
34 Рецензии на книги
Наталия Осояну «Звёздный огонь» • Грег Бир «Королева ангелов» • Брендон Сандерсон «Легион» • Джефф Вандермеер «Книга чудес» • Кэтрин М. Валенте «Сияние» и другие книги.

49 Контакт
Джо Хилл
Беседуем с сыном Стивена Кинга — ещё одним именитым мастером ужаса.

54 На злобу дня
Официальные продолжения популярных книг
Что делать, если автор не хочет или не может продолжать свой успешный цикл? Обратиться за помощью к его коллегам!

Комиксы
60 Сериал
«Песочный человек. The Sandman»
В России вышел последний, десятый, том культовой серии Нила Геймана. Рассказываем, чем она так важна для истории комиксов.

Мир фантастики №195 (февраль 2020) 4
Видеодром
68 Классика
«Чёрная дыра»
Первому фильму о Риддике — 20 лет! Вспоминаем, как создавался культовый космический триллер.

74 Топ
Лучшая артхаусная фантастика 2019 года
Подборка фильмов, которые наверняка ускользнули от вашего внимания.

Мир фантастики №195 (февраль 2020) 5
Игровой клуб
80 Ролевые игры
«Fallout. Война в Пустоши»
НРИ и игра с миниатюрами для поклонников постапокалиптических Пустошей.

84 Жанр
Коллекционные карточные игры
Как появилась смесь настольных игр и собирания марок и как это хобби чувствует себя сегодня?

Мир фантастики №195 (февраль 2020) 6
Машина времени
90 Космос
Итоги года в космонавтике
Стало ли человечество ближе к звёздам? Какими открытиями запомнился ушедший год? И когда уже будет готов спутниковый интернет от Илона Маска?

97 Если бы
Мир победившей лженауки
Давайте представим себе мир, в котором у воды есть память, рептилоиды среди нас, а телегония и гомеопатия действительно работают.

Фан
102 Рассказ
Тим Скоренко «Eresidae»
История о детях и родителях, о выборе, ответственности и боли.

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Служить и защищать»
Каково это — быть полицейским будущего?

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