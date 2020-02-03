Мир фантастики №195 (февраль 2020)

В февральском номере «Мира фантастики» мы по традиции подводим итоги ушедшего года. Рассказываем о главных книгах, фильмах, играх, комиксах и событиях. А ещё вспоминаем культовый цикл Нила Геймана «Песочный человек» и возлюбленную безумного Джокера — чуть менее безумную Харли Квинн.
В номере
- Страшный сын: интервью с Джо Хиллом, мастером хоррора и сыном Стивена Кинга
- Герои продолжат жить. Официальные продолжения популярных книг
- Не мейнстрим! Хорошая кинофантастика, которую вы наверняка пропустили
- Ходи, Избранный. Обзор игры «Fallout. Война в Пустоши»
- Логика сна. Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс
А также:
Каким был бы мир с телегонией и пришельцами • рецензии на новые книги Наталии Осояну, Брендона Сандерсона, Кэтрин М. Валенте, Джеффа Вандермеера и других • обзор достижений космонавтики за 2019 год • история создания фильма «Чёрная дыра» • жизнь и приключения Харли Квинн • рассказ Тима Скоренко • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: The Sandman. Песочный человек ™ & © 2020 DC Сomics. All Rights Reserved
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В продаже с 10 февраля.
Следующий номер выйдет 10 марта.
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