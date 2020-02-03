Мир фантастики №195 (февраль 2020)

В февральском номере «Мира фантастики» мы по традиции подводим итоги ушедшего года. Рассказываем о главных книгах, фильмах, играх, комиксах и событиях. А ещё вспоминаем культовый цикл Нила Геймана «Песочный человек» и возлюбленную безумного Джокера — чуть менее безумную Харли Квинн.

В номере

Страшный сын: интервью с Джо Хиллом, мастером хоррора и сыном Стивена Кинга

интервью с Джо Хиллом, мастером хоррора и сыном Стивена Кинга Герои продолжат жить. Официальные продолжения популярных книг

Официальные продолжения популярных книг Не мейнстрим! Хорошая кинофантастика, которую вы наверняка пропустили

Хорошая кинофантастика, которую вы наверняка пропустили Ходи, Избранный. Обзор игры «Fallout. Война в Пустоши»

Обзор игры «Fallout. Война в Пустоши» Логика сна. Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс

А также:

Каким был бы мир с телегонией и пришельцами • рецензии на новые книги Наталии Осояну, Брендона Сандерсона, Кэтрин М. Валенте, Джеффа Вандермеера и других • обзор достижений космонавтики за 2019 год • история создания фильма «Чёрная дыра» • жизнь и приключения Харли Квинн • рассказ Тима Скоренко • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

Иллюстрация на обложке: The Sandman. Песочный человек ™ & © 2020 DC Сomics. All Rights Reserved

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Список магазинов С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.

Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».

Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.

Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети. Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину». Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен. Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.

Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Интернет-магазин « 1С-Интерес », включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.

», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара. На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru. Открыта подписка в почтовых каталогах.

Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств. Полный список Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.

Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

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В продаже с 10 февраля.

Следующий номер выйдет 10 марта.