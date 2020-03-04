Мир фантастики №196 (март 2020)

1
Слово главного редактора
4
Кристофер Толкин и дело его жизни
Рассказываем о человеке, без которого наши знания о Средиземье ограничивались бы только «Хоббитом» и «Властелином колец».
12
Реальность фантастики
Прогресс в фэнтези
Обычно фэнтези прочно ассоциируется с эпохой средневековья. Но иногда нам показывают миры, которые шагнули дальше.
20
Профессия
Избранный
Легко ли быть особенным? Рассказываем, как понять, что у Судьбы на вас особые планы, и как действовать дальше.
26
Книги номера
Марина и Сергей Дяченко «Ведьмин зов» • Ник Перумов «Война ангелов. Игнис» • Ник Харкуэй «Гномон» • Кристофер Руоккио «Империя тишины» • Джон Краули «Ка: Дарр Дубраули в руинах Имра» и другие книги.
40
Персона
Тед Чан
Рассказываем о самом неспешном классике современной фантастики.
44
Контакт
Шеннон Чакраборти
Общаемся с создательницей одного из важнейших фэнтези в арабском сеттинге — «Трилогии Дэвабада».
47
Контакт
Марта Уэллс
Беседуем с автором цикла «Дневники Киллербота» и обладательницей множества престижных премий.
50
На злобу дня
Легенда о красном конвенте
Авторская колонка Сергея Шикарева, второй выпуск — о малоизвестных страницах взаимоотношений советского и американского фэндома.
56
Серия
«Ключи Локков»
Стоит ли читать графический роман Джо Хилла? Определённо! Рассказываем почему.
58
Финал сезона
«Ключи Локков»
Экранизация от Netﬂix, по традиции, далеко ушла от первоисточника — но всё равно заслуживает внимания.
60
Классика
Фантастические костюмы, получившие «Оскар»
Про эту номинацию часто забывают — а зря. Рассказываем о людях, придумавших Красную Королеву и Шляпника из бёртоновской «Алисы», воинов и воительниц Ваканды из «Чёрной Пантеры» и даже броню штурмовиков и шлем Дарта Вейдера.
68
Топ
Фантастическая любовь
Фантастические допущения позволяют снимать весьма необычные мелодрамы о самых разных формах любви — к виртуальному аватару, литературному персонажу и даже к брату-оборотню.
76
Сериал
Мир «Меча и Магии» и «Героев»
Почему «Меч и Магия» — научная фантастика, а не фэнтези, и правда ли, что ангелы — это роботы?
84
Мнение
Ренессанс хардкорных игр
Super Meat Boy, Dark Souls, Cuphead… Сложные игры вернулись. Но почему мы снова смогли их полюбить? И так ли они сложны на самом деле?
88
Космос
Аварии и катастрофы в истории космонавтики
«Союз-1», «Аполлон-13», «Челленджер» и «Колумбия» — история космонавтики написана в том числе и кровью. Рассказываем о редких, но громких авариях и катастрофах, показавших, как опасен космос.
94
Вперёд в прошлое
Эпидемии, изменившие мир
От Юстиниановой чумы и Чёрной смерти до «испанки» и СПИДа — вспоминаем самые смертоносные болезни, изменившие ход истории.
98
Художник
Эдриан Смит
Беседуем со знаменитым иллюстратором, который лучше всех понимает суть Хаоса из Warhammer.
106
Рассказ
Виктор Колюжняк
«По законам жанра»
Что будет, если апокалипсис наступит, а потом вдруг передумает?
110
Рассказы
Миниатюры
Продолжаем публиковать миниатюры от авторов семинара «Вареники».
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Прогресс»
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