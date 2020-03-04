Мир фантастики №196 (март 2020)

Журнал

Этот номер «Мира фантастики» посвящён прогрессу, любви и фэнтези. Рассказываем о Кристофере Толкине, который помог систематизировать и издать черновики отца, о фэнтезийных мирах, не застрявших в средневековье, и о вселенной Меча и Магии, где научная фантастика причудливо смешалась с традиционными сказочными мотивами.

Мир фантастики №196 (марта 2020) 6

В номере

  • Тед Чан: самый неспешный фантаст нашего времени.
  • Ключи Локков: комиксы и их экранизация.
  • Нереальная любовь: 10 необычных фантастических мелодрам.
  • Что делать, если вы Избранный? 11 простых шагов.
  • Будет сложно! Как мы полюбили хардкорные игры.

А также:

Интервью с Шеннон Чакраборти и Мартой Уэллс • рецензии на новые книги Марины и Сергея Дяченко, Ника Перумова, Джона Краули, Джойс Кэрол Оутс и других • колонка Сергея Шикарева • космические катастрофы • интервью с художником Эдрианом Смитом • рассказ Виктора Колюжняка • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё.

Иллюстрация на обложке: «Вперёд» / © 2019 Disney/Pixar

Где купить?

Список магазинов

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

  • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
  • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru. Открыта подписка в почтовом каталоге «Пресса России» (агентство «Книга-сервис»), индекс Е11802.
  • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
  • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

Полный список

Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

Подписка в каталогах

Пресса России
Е11802
Роспечать
Скоро
Почта России
ПИ055

В продаже с 10 марта.
Следующий номер выйдет 6 апреля.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Спецматериалы
4 Кристофер Толкин и дело его жизни
Рассказываем о человеке, без которого наши знания о Средиземье ограничивались бы только «Хоббитом» и «Властелином колец».

Мир фантастики №196 (марта 2020)
Врата миров
12 Реальность фантастики
Прогресс в фэнтези
Обычно фэнтези прочно ассоциируется с эпохой средневековья. Но иногда нам показывают миры, которые шагнули дальше.

Мир фантастики №196 (марта 2020) 1 20 Профессия
Избранный
Легко ли быть особенным? Рассказываем, как понять, что у Судьбы на вас особые планы, и как действовать дальше.

Книжный ряд
26 Книги номера
Марина и Сергей Дяченко «Ведьмин зов» • Ник Перумов «Война ангелов. Игнис» • Ник Харкуэй «Гномон» • Кристофер Руоккио «Империя тишины» • Джон Краули «Ка: Дарр Дубраули в руинах Имра» и другие книги.

40 Персона
Тед Чан
Рассказываем о самом неспешном классике современной фантастики.

44 Контакт
Шеннон Чакраборти
Общаемся с создательницей одного из важнейших фэнтези в арабском сеттинге — «Трилогии Дэвабада».

47 Контакт
Марта Уэллс
Беседуем с автором цикла «Дневники Киллербота» и обладательницей множества престижных премий.

50 На злобу дня
Легенда о красном конвенте
Авторская колонка Сергея Шикарева, второй выпуск — о малоизвестных страницах взаимоотношений советского и американского фэндома.

Комиксы
56 Серия
«Ключи Локков»
Стоит ли читать графический роман Джо Хилла? Определённо! Рассказываем почему.

Видеодром
58 Финал сезона
«Ключи Локков»
Экранизация от Netﬂix, по традиции, далеко ушла от первоисточника — но всё равно заслуживает внимания.

60 Классика
Фантастические костюмы, получившие «Оскар»
Про эту номинацию часто забывают — а зря. Рассказываем о людях, придумавших Красную Королеву и Шляпника из бёртоновской «Алисы», воинов и воительниц Ваканды из «Чёрной Пантеры» и даже броню штурмовиков и шлем Дарта Вейдера.

68 Топ
Фантастическая любовь
Фантастические допущения позволяют снимать весьма необычные мелодрамы о самых разных формах любви — к виртуальному аватару, литературному персонажу и даже к брату-оборотню.

Мир фантастики №196 (марта 2020) 2
Игровой клуб
76 Сериал
Мир «Меча и Магии» и «Героев»
Почему «Меч и Магия» — научная фантастика, а не фэнтези, и правда ли, что ангелы — это роботы?

Мир фантастики №196 (марта 2020) 3 84 Мнение
Ренессанс хардкорных игр
Super Meat Boy, Dark Souls, Cuphead… Сложные игры вернулись. Но почему мы снова смогли их полюбить? И так ли они сложны на самом деле?

Машина времени
88 Космос
Аварии и катастрофы в истории космонавтики
«Союз-1», «Аполлон-13», «Челленджер» и «Колумбия» — история космонавтики написана в том числе и кровью. Рассказываем о редких, но громких авариях и катастрофах, показавших, как опасен космос.

94 Вперёд в прошлое
Эпидемии, изменившие мир
От Юстиниановой чумы и Чёрной смерти до «испанки» и СПИДа — вспоминаем самые смертоносные болезни, изменившие ход истории.

Фан
98 Художник
Эдриан Смит
Беседуем со знаменитым иллюстратором, который лучше всех понимает суть Хаоса из Warhammer.

Мир фантастики №196 (марта 2020) 4 106 Рассказ
Виктор Колюжняк «По законам жанра»
Что будет, если апокалипсис наступит, а потом вдруг передумает?

110 Рассказы
Миниатюры
Продолжаем публиковать миниатюры от авторов семинара «Вареники».

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Прогресс»

Предыдущий номер
№ 3 (Спецвыпуск «Фантастические 2010-е»)

Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.