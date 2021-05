Мир фантастики №210 (май 2021)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

12

Книжный ряд

18

35

40

Комиксы

46

Видеодром

54

62

66

Игровой клуб

74

Машина времени

82

86

92

Фан

96

110

112

Поговорим о том, какую фантастику писал Булгаков — и как его произведения вписываются в мировую традицию.Приглашаем вас на экскурсию по фантастическим библиотекам! И для начала посетим те, что придумал Терри Пратчетт: Библиотеку Незримого Университета, сгоревшую библиотеку в Эфебе и даже книгохранилище самого Смерти.Вадим Панов «Чужие игры: Столкновение» • Алексей Иванов «Тени тевтонов» • Брендон Сандерсон «Видящая звёзды» • Кристофер Руоккио «Ревущая тьма» • Нора Робертс «Год первый» и другие книги.По случаю переиздания на русском «Памяти, Скорби и Шипа» мы пообщались с мэтром фэнтези, на счету которого около тридцати романов и повестей, несколько десятков рассказов и участие в создании комиксов про Песочного человека, Хеллбоя и Аквамена.В мае 2021-го исполняется 80 лет классику отечественной фантастики Геннадию Прашкевичу. О его многообразном творчестве и немного о нём самом расскажет критик, библиограф, переводчик Владимир Борисов.До того как стать знаменитыми и заполучить собственные серии комиксов, Супермен и Бэтмен начинали супергеройскую карьеру на страницах сборников. Рассказываем историю комикс-альманахов, регулярных сборников и антологий рисованных историй в Европе и Америке.Двадцать лет назад добродушный огр ворвался на экраны, попутно порвав все шаблоны о том, каким должен быть семейный мультфильм. Хороший повод вспомнить, как создавался этот признанный шедевр, получивший первый «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».В честь юбилея писателя вспоминаем самые яркие экранизации его фантастических произведений. Чаще всего режиссёры старались воплотить на экране пилатовские главы «Мастера и Маргариты».Режиссёрские версии появляются по разным причинам и могут быть очень разными. Но далеко не всегда пометка Director’s Cut — это знак качества.Resident Evil недавно исполнилось двадцать пять лет, и это едва ли не старейшая из всех до сих пор живых хоррор-серий. Она пережила и Silent Hill, и Forbidden Siren, и Fatal Frame, и остальных конкурентов. Через что пришлось пройти серии за четверть века? Вспоминаем историю легендарной франшизы.Долгое время астрономы полагали, что Титан похож на Луну, и открытие плотной атмосферы на нём поразило научный мир. Спутник Сатурна стал одной из приоритетных целей для изучения: многие хотели знать, как устроена газовая оболочка мира, столь далёкого от Солнца.Иногда животное может размножаться, сохраняя при этом черты, присущие личинкам и эмбрионам. Это позволяет эволюции делать огромные скачки, пропуская кучу ненужных переходных форм. Так, судя по всему, появились тихоходки. И, вероятно, именно неотении человек обязан таким большим мозгом.Кровь — самая необычная ткань организма, в первую очередь потому, что она жидкая. Кровь соединяет остальные ткани между собой, переносит полезные вещества и кислород, бывает красной и оранжевой, голубой и зелёной — даже бесцветной! Это внутреннее море, которое мы всегда носим с собой.Работы поляка Грега Рутковского вы могли видеть в третьем «Ведьмаке», в игре ANNO 1800, на обложках приключений D&D и в колодах Magic: The Gathering. К фантастическим сюжетам он подходит с позиций классической живописи — поэтому его драконы, маги и прочие фэнтезийные персонажи выглядят очень убедительными. Мы поговорили с Грегом о том, каково работать с Wizards of the Coast, почему традиционная живопись лучше цифровой и зачем в процессе рисования слушать классическую музыку.«Ищейки Справедливости»Если твоя работа — разнюхивать истину, то не жди, что в конце ты будешь визжать от восторга. Ведь порой находишь ответы, которых лучше не знать.«Никогда не разговаривайте с неизвестными»Есть вещи, над которыми Воланд не властен.