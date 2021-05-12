Мир фантастики №210 (май 2021)

В мае исполняется 130 лет со дня рождения замечательного русского писателя Михаила Булгакова. Так что в этом выпуске вы найдёте целых две «нехорошие» статьи — о фантастических произведениях мастера и об их экранизациях. Ну а если вы поклонник более современной литературы, не пропустите экскурсию в книгохранилища Плоского мира. Любителей науки порадуют статьи про неотению и изучение атмосферы Титана, а ценителей кино — рассказ о феномене режиссёрских версий. В общем, номер увлекательный, смотрите не потеряйте голову во время чтения!
В номере
- Фантастическое путешествие по библиотекам Плоского мира.
- Сколько лет работали над экранизацией «Шрека»?
- Как комикс-антологии влияли на всю индустрию.
- Всегда ли режиссёрские версии лучше обычных?
- 25 лет Resident Evil — главной игровой серии хорроров!
А также: рецензии на книги Вадима Панова, Брендона Сандерсона, Кристофера Руоккио, Р. Дж. Баркера и других • творчество Геннадия Прашкевича • интервью с художником Грегом Рутковским • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Грег Рутковский
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Следующий номер выйдет 11 июня
Фантастический Михаил Булгаков
Поговорим о том, какую фантастику писал Булгаков — и как его произведения вписываются в мировую традицию.
Где живут книги Плоского мира
Приглашаем вас на экскурсию по фантастическим библиотекам! И для начала посетим те, что придумал Терри Пратчетт: Библиотеку Незримого Университета, сгоревшую библиотеку в Эфебе и даже книгохранилище самого Смерти.
Вадим Панов «Чужие игры: Столкновение» • Алексей Иванов «Тени тевтонов» • Брендон Сандерсон «Видящая звёзды» • Кристофер Руоккио «Ревущая тьма» • Нора Робертс «Год первый» и другие книги. 35 Контакт
Тэд Уильямс
По случаю переиздания на русском «Памяти, Скорби и Шипа» мы пообщались с мэтром фэнтези, на счету которого около тридцати романов и повестей, несколько десятков рассказов и участие в создании комиксов про Песочного человека, Хеллбоя и Аквамена. 40 Классики
Геннадий Прашкевич
В мае 2021-го исполняется 80 лет классику отечественной фантастики Геннадию Прашкевичу. О его многообразном творчестве и немного о нём самом расскажет критик, библиограф, переводчик Владимир Борисов.
История антологий и сборников комиксов
До того как стать знаменитыми и заполучить собственные серии комиксов, Супермен и Бэтмен начинали супергеройскую карьеру на страницах сборников. Рассказываем историю комикс-альманахов, регулярных сборников и антологий рисованных историй в Европе и Америке.
Шрек
Двадцать лет назад добродушный огр ворвался на экраны, попутно порвав все шаблоны о том, каким должен быть семейный мультфильм. Хороший повод вспомнить, как создавался этот признанный шедевр, получивший первый «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». 62 Ретроспектива
Экранизации Михаила Булгакова
В честь юбилея писателя вспоминаем самые яркие экранизации его фантастических произведений. Чаще всего режиссёры старались воплотить на экране пилатовские главы «Мастера и Маргариты». 66 Ликбез
Режиссёрские версии в кино и не только
Режиссёрские версии появляются по разным причинам и могут быть очень разными. Но далеко не всегда пометка Director’s Cut — это знак качества.
История серии Resident Evil
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Как мы изучали Титан
Долгое время астрономы полагали, что Титан похож на Луну, и открытие плотной атмосферы на нём поразило научный мир. Спутник Сатурна стал одной из приоритетных целей для изучения: многие хотели знать, как устроена газовая оболочка мира, столь далёкого от Солнца. 86 Теория
Что такое неотения
Иногда животное может размножаться, сохраняя при этом черты, присущие личинкам и эмбрионам. Это позволяет эволюции делать огромные скачки, пропуская кучу ненужных переходных форм. Так, судя по всему, появились тихоходки. И, вероятно, именно неотении человек обязан таким большим мозгом. 92 Теория
Как появилась кровь и почему она такая разная
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Грег Рутковский
Работы поляка Грега Рутковского вы могли видеть в третьем «Ведьмаке», в игре ANNO 1800, на обложках приключений D&D и в колодах Magic: The Gathering. К фантастическим сюжетам он подходит с позиций классической живописи — поэтому его драконы, маги и прочие фэнтезийные персонажи выглядят очень убедительными. Мы поговорили с Грегом о том, каково работать с Wizards of the Coast, почему традиционная живопись лучше цифровой и зачем в процессе рисования слушать классическую музыку. 110 Рассказ
Александра Злотницкая «Ищейки Справедливости»
Если твоя работа — разнюхивать истину, то не жди, что в конце ты будешь визжать от восторга. Ведь порой находишь ответы, которых лучше не знать. 112 Зона комикса
Александр Ремизов «Никогда не разговаривайте с неизвестными»
Есть вещи, над которыми Воланд не властен.
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