Если пропустили, то самое время посмотреть новый выпуск нашей еженедельной передачи «Мир фантастики Live», в которой мы непринуждённо болтаем о фэнтези и фантастике во всех проявлениях. 17-й выпуск мы посвятили громкой киноновинке — экранизации романа Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться» от самого Стивена Спилберга.

В гости в студию заглянули наш постоянный ведущий Дмитрий Злотницкий, наши авторы Александра Давыдова и Алексей Ионов, а также главред «Игромании» Евгений Пекло. Рассказываем, кто такой Эрнест Клайн, обсуждаем его книгу, историю «из грязи в князи» и делимся впечатлениями от фильма. Если вы уже посмотрели картину, то смотрите и стрим — посмотрим, совпали ли ваши впечатления и впечатления наших авторов.

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.