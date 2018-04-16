Как издать настолку? Рассказываем в 18-м выпуске ток-шоу «Мир фантастики Live»

А у нас новый выпуск еженедельной передачи «Мир фантастики Live»! Этот выпуск мы посвятили настольным играм — вернее, тому, как их издать. Вдруг у вас есть готовый прототип будущего шедевра и вы не знаете, куда обратиться? Обязательно посмотрите!

В студии, помимо главреда МирФ Сергея Серебрянского, собрались наш автор Алексей Сапонов, разработчик «Рейдеры Великих пустошей» и бывший редактор ЛКИ Дмитрий Тэлэри и соучредитель Studio 101 Алексей Черняк. Все они поделились личным опытом. Кроме того, разобрались, какие бывают ролёвки, чем отличается америтрэш от еврогейма, как издать свою игру и какие трудности ждут при выходе на краудфандинг.

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.