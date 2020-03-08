Фанат вселенной Warhammer 40,000 Марк Спарк опубликовал 20-минутную короткометражку, посвящённую событиям Ереси Хоруса. На создание ролика у него ушло примерно четыре года.

Death of Hope рассказывает о сражении космодесантников из легиона Ультрамаринов с предателями из других легионов.

В планах Марка выпустить ещё две части, работа над ними уже началась — правда, наверняка придётся подождать.

Games Workshop работает над анимационным сериалом Angels of Death, а также над игровым шоу про инквизитора Грегора Эйзенхорна. Также компания обсуждает ещё один сериал — официально анонса ещё не было, но известно, что этот проект хотят сделать антологией.