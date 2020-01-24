Тизер анимационного сериала Angels of Death по Warhammer 40,000

На грандиозном фестивале настольных игр Las Vegas Open 2020 (проходит с 24 по 26 января) компания Games Workshop показала тизер официального анимационного сериала Angels of Death по вселенной Warhammer 40,000.

Как отмечается в тематическом пресс-релизе, посетителям фестиваля показали расширенный ролик, который планируют опубликовать позднее. Пока что представители поделились двумя промокадрами.

Angels of Death расскажет о жестоких и беспощадных космодесантниках из легиона Кровавых Ангелов. Ролик демонстрирует одну из излюбленных тактик бойцов — орбитальную высадку. Сериал разрабатывается GW вместе с Ричардом Бойланом и Боманом Модином, работавшими над анимационным фан-фильмом Helsreach. Команда регулярно публикует отчёты о работе и делится кадрами.

Сейчас помимо Angels of Death у GW запланированы масштабный игровой сериал по вселенной про инквизитора Эйзенхорна, некая антология и несколько анимационных короткометражек.