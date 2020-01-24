Тизер анимационного сериала Angels of Death по Warhammer 40,000

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На грандиозном фестивале настольных игр Las Vegas Open 2020 (проходит с 24 по 26 января) компания Games Workshop показала тизер официального анимационного сериала Angels of Death по вселенной Warhammer 40,000.

Как отмечается в тематическом пресс-релизе, посетителям фестиваля показали расширенный ролик, который планируют опубликовать позднее. Пока что представители поделились двумя промокадрами.

Первый тизер анимационного сериала Angels of Death по Warhammer 40,000 Первый тизер анимационного сериала Angels of Death по Warhammer 40,000 1

Angels of Death расскажет о жестоких и беспощадных космодесантниках из легиона Кровавых Ангелов. Ролик демонстрирует одну из излюбленных тактик бойцов — орбитальную высадку. Сериал разрабатывается GW вместе с Ричардом Бойланом и Боманом Модином, работавшими над анимационным фан-фильмом Helsreach. Команда регулярно публикует отчёты о работе и делится кадрами.

Сейчас помимо Angels of Death у GW запланированы масштабный игровой сериал по вселенной про инквизитора Эйзенхорна, некая антология и несколько анимационных короткометражек.

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