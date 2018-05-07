Короткометражка: «Эдем». Дух на страже природы

Наша традиционная рубрика «Фантастические короткометражки» возвращается! На этот раз мы нашли для вас красивый анимационный CGI-ролик на тему столкновения с природными силами. Это работа студентов анимационной школы, так что некоторые технические огрехи и отсутствие плавности можно разглядеть невооружённым взглядом.

Давайте посмотрим, что у них получилось (ролик безголосый):

По всей видимости, короткометражка посвящена извечной теме противостояния людей и природе. Мальчику-охотнику не хватает решимости подстрелить оленя, и за него стреляет из лука более опытный охотник. Мальчик бросается в погоню за раненым оленем и натыкается на странное создание, которое излечивает животное…

Ролик так понравился зрителям и судьям на ежегодном Фестивале Короткометражек в Нью-Йорке 2018, что его наградили первым местом в номинации «Лучшая студенческая работа». Вот здесь можно посмотреть работы Джесси Ошче (Jessi Ochse), одного из авторов короткометражки.