Короткометражка: Overwatch vs Team Fortress 2

Видео, Фантастические короткометражки
1 минута на чтение

Сегодня у нас внеочередная фантастическая короткометражка — на канале аниматора The Winglet появилось презабавное видео о противостоянии персонажей из игр Overwatch и Team Fortress 2. Автор специализируется на роликах TF2, но на этот раз он решил показать сражение между героями команд из этих разных игр.

Скорее смотрите, что у него получилось!

The Winglet снял короткометражку при помощи программы Source Filmmaker. Он столкнул между собой схожих героев, превратив сражение из большой перестрелки в ряд отдельных и забавных сцен. Так, например, Инженеры (с разными шапками!) и Торбьорн устраивают соревнование турелей, Снайпер и Вдова выясняют, кто стреляет лучше, а Заря и Пулемётчик — герои с русскими корнями — решают не враждовать, а целоваться!

Читайте также

Overwatch

Overwatch: игра, которую пропускать нельзя

 07.06.2016

Эту игру не стоит пропускать даже тем, кто вообще не признаёт сетевые шутеры.

Короткометражки: две коротких истории, грустная и весёлая

Короткометражки: две очень маленькие истории, весёлая и грустная

 16.04.2018

Выбирайте себе ролик под настроение.

Короткометражка: pas D’yeux. Небольшая зарисовка о художниках и творчестве

Короткометражка: Pas D’yeux. Небольшая зарисовка о художниках и творчестве

 23.04.2018

«Мальчик с холста пытается найти своё лицо в мире после того, как не стало творца».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments

Показать комментарии