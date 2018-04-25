Короткометражка: Overwatch vs Team Fortress 2

Сегодня у нас внеочередная фантастическая короткометражка — на канале аниматора The Winglet появилось презабавное видео о противостоянии персонажей из игр Overwatch и Team Fortress 2. Автор специализируется на роликах TF2, но на этот раз он решил показать сражение между героями команд из этих разных игр.

Скорее смотрите, что у него получилось!

The Winglet снял короткометражку при помощи программы Source Filmmaker. Он столкнул между собой схожих героев, превратив сражение из большой перестрелки в ряд отдельных и забавных сцен. Так, например, Инженеры (с разными шапками!) и Торбьорн устраивают соревнование турелей, Снайпер и Вдова выясняют, кто стреляет лучше, а Заря и Пулемётчик — герои с русскими корнями — решают не враждовать, а целоваться!