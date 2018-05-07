Обсуждаем «Войну бесконечности» и щёлкаем пальцами в 21-м выпуске «Мир фантастики Live»

Видео, Видео МирФ
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21-й выпуск нашей передачи «Мир фантастики Live» мы посвятили «Войне бесконечности» — главному супергеройскому блокбастеру года и ключевому фильму всей Киновселенной Marvel. Картину обсудили наши авторы Юлий Ким и Алексей Ионов, а также главный редактор «Игромании» Евгений Пекло. И да, тут много спойлеров. Если хотите их избежать, то лучше почитайте нашу безспойлерную рецензию.

Если вы предпочитаете аудиоформат, сачать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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