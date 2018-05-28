Сегодня в нашу рубрику «фантастические короткометражки» заглянул инди-аниматор Пол Джонсон, который уже несколько лет публикует на ютубе разные фантастические ролики, стилизованные под аниме 80-х и 90-х годов. Retro Arcade Anime: R-Type — его новая работа, выложенная в апреле.

Мечтали когда-нибудь оказаться внутри видеоигры? Так и случилось с одним недовольным игроком, который обиделся на популярную игру R-Type из аркадного автомата. В итоге ему пришлось проходить первый уровень, оказавшись внутри кабины фантастического истребителя на самом деле!

Русские субтитры:

Оригинал:

Если вам никогда не доводилось играть в R-Type, то вот здесь вы можете посмотреть, как первый уровень выглядит в игре. Джонсон показал уровень очень скрупулёзно, отрисовав всех противников и окружение под разными углами. Не исключено, что в будущем аниматор порадует нас другими подобными роликами, но уже с новыми играми — на это явно намекает концовка короткометражки.

Больше всего Джонсон известен другим фантастическим роликом — это короткометражкой по «Звёздным войнам» TIE Fighter, в которой детально изображено космическое сражение Империи и повстанцев.

Вот здесь Джонсону можно помочь на сервисе Patreon.