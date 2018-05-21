В нашу еженедельную рубрику «фантастические короткометражки» на этот раз заглянул необычный ролик. Corpus — это очень лаконичная короткометражка, которая могла бы стать заставкой к сериалу «Мир Дикого Запада»:

Вот как свой ролик описывает сам автор:

В диковинной лаборатории машина включает себя сама. Несмотря на все ограничения, здесь неожиданно пробуждается жизнь.

В ролике нет сюжета в привычном понимании, но он цепляет деталями и взаимодействием предметов, за которыми хочется наблюдать.

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