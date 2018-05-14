Сегодня в рубрике «Фантастические короткометражки» вспоминаем красивый ролик о двух роботах Wire Cutters. История начинается с милого робота, который чем-то напоминает ВАЛЛ-И. Ммы видим, как он активируется после зарядки на некоей пустынной планете, а затем приступает к своей основной функции — начинает собирать зелёные камешки…

В 2015 году короткометражка получила несколько наград и заслужила множество номинаций — неудивительно, ведь с технической точки зрения она проработана просто отлично! Да и за простым сюжетом скрывается одна из вечных тем о вполне человеческой жадности.

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