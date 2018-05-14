Сегодня в рубрике «Фантастические короткометражки» вспоминаем красивый ролик о двух роботах Wire Cutters. История начинается с милого робота, который чем-то напоминает ВАЛЛ-И. Ммы видим, как он активируется после зарядки на некоей пустынной планете, а затем приступает к своей основной функции — начинает собирать зелёные камешки…

В 2015 году короткометражка получила несколько наград и заслужила множество номинаций — неудивительно, ведь с технической точки зрения она проработана просто отлично! Да и за простым сюжетом скрывается одна из вечных тем о вполне человеческой жадности.

Читайте также Короткометражка: Overwatch vs Team Fortress 2 В небольшом ролике аниматор представил, как мог происходить матч между командами из этих двух разных игр. Короткометражка: «Эдем». Дух на страже природы Наша традиционная рубрика «Фантастические короткометражки» возвращается! На этот раз мы нашли для вас красивый анимационный CGI-ролик на тему столкновения с природными силами. Это работа студентов анимационной школы, так что некоторые технические огрехи и отсутствие плавности можно разглядеть невооружённым взглядом. Давайте посмотрим, что у них получилось (ролик безголосый): По всей видимости, короткометражка посвящена извечной теме противостояния […]