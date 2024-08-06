«Чужой: Ромул» показал второй лучший старт по сборам в США

Издание Variety сообщило
, что хоррор «Чужой: Ромул» собрал в мировом прокате 108,2 млн долларов за дебютные выходные.
41,5 млн из общей суммы пришлись на рынок США, где «Ромул» показал второй лучший старт для франшизы, уступив только «Прометею» (2012). Бюджет новинки составил 80 млн долларов без учета затрат на маркетинг.
«Чужой: Ромул»
тепло приняли как критики, так и зрители. На Rotten Tomatoes у блокбастера
82% и 86% «свежести» соответственно.
В России ленту начнут показывать с 22 августа в формате «предсеансового обслуживания». Наш обзор фильма уже можно найти на сайте
.