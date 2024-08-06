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«Чужой: Ромул» стал вторым самым кассовым фильмом во франшизе
Дмитрий Кинский
2 сентября 18:20
92
1 минута на чтение
Новый «Чужой» с подзаголовком «Ромул» собрал в мировом прокате 285 миллионов долларов.
Теперь это второй фильм по сборам во франшизе. Лента уступает только «Прометею», заработавшему 402 миллиона долларов.
Действие картины разворачивается между оригинальным фильмом и его прямым продолжением на заброшенной исследовательской станции.
Критики тепло приняли картину, ее рейтинг свежести на Rotten Tomatoes составляет 82%. Нам новый «Чужой» тоже понравился.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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