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«Пингвин» стал хитом на Max — сериал привлек 5,3 млн зрителей в США
Андрей Квасков
24 сентября 12:29
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Издание Variety сообщило, что пилотный эпизод «Пингвин» привлек 5,3 млн зрителей в США всего за четыре дня.

Это лучший четырехдневный результат для старта новых проектов на HBO со времен премьеры The Last of Us — тогда экранизацию посмотрело 4,7 миллиона зрителей уже в день выхода.

«Пингвин» также смог обойти по этому показателю другие проекты сервиса, включая первый эпизод финального сезона «Наследников» (4,9 млн) и пилот второго сезона «Белого лотоса» (4,1 млн), однако до результатов четвертого сезона «Настоящего детектива» (5,7 млн) шоу не добралось.
Кроме этого, на фоне премьеры спин-оффа в Max вырос интерес к «Бэтмену» Мэтта Ривза на 350%.

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Андрей Квасков
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