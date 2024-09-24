«Пингвин» стал хитом на Max — сериал привлек 5,3 млн зрителей в США





Это лучший четырехдневный результат для старта новых проектов на HBO со времен премьеры The Last of Us — тогда экранизацию посмотрело 4,7 миллиона зрителей уже в день выхода.







«Пингвин» также смог обойти по этому показателю другие проекты сервиса, включая первый эпизод финального сезона «Наследников» (4,9 млн) и пилот второго сезона «Белого лотоса» (4,1 млн), однако до результатов четвертого сезона «Настоящего детектива» (5,7 млн) шоу не добралось.



Издание Variety сообщило, что пилотный эпизод «Пингвин» привлек 5,3 млн зрителей в США всего за четыре дня.