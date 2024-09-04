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«Ты все танцуешь с дьяволом» — первый трейлер хоррора «Грешники» Райана Куглера
Дмитрий Кинский
24 сентября 16:58
291
1 минута на чтение
Warner Bros. опубликовала первый трейлер сверхъестественного хоррора «Грешники» (или Sinners в оригинале).
По сюжету братья-близнецы возвращаются в родной город, чтобы оставить нелегкую жизнь позади, но обнаруживают, что там их ждет еще большее зло.
Режиссером выступает Райан Куглер, известный по «Черной пантере» и «Космическому джему: Новое поколение». А главную роль исполнил Майкл Б. Джордан.
Премьера состоится 7 марта 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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