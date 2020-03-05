Журналисты IGN поделились 13 минутами непрерывного геймплея Half-Life: Alyx с комментариями разработчиков из Valve Робина Уокера и Кори Питерса, которые поделились некоторыми подробностями об игре.

В ролике нам показали одну из начальных локаций, где игрок узнает основы. По словам сотрудников компании, они хотели, чтобы в Alyx было комфортно играть даже тем, кто прежде не имел дела с VR.

Поскольку в Half-Life всегда присутствовали элементы хоррора, а VR только усиливает их эффект, авторы решили обойтись на первых порах без выпрыгивающих внезапно на главную героиню противников, чтобы дать игроку время адаптироваться.

Также разработчики отметили, что в виртуальной реальности геймеры ведут себя совершенно иначе, поэтому это учитывалось при создании дизайна уровней. Как оказалось, игроки не пытаются поскорее пробежать локацию, а изучают каждый уголок.

Одна из вещей, которую мы подметили в первую очередь, — вау, игроки медленно двигаются вперед. Они все исследуют. И не потому, что мы заставляем их это делать. А потому, что им хочется этого. Им хочется осматривать каждый угол. <…> Им хочется брать предметы в руки и изучать их.

Вместе с этим Valve выпустила в Steam два небольших демо, в которых можно изучить переулок рядом с домом, где жила главная героиня, и лабораторию Рассела. Однако компания подчеркнула, что они не полностью отражают особенности и интерактивность грядущей VR-игры.

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта в Steam — только для VR.