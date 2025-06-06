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14 июня пройдет конвент «Ролевик»

Дмитрий Кинский
6 июня 13:33
154
1 минута на чтение
14 июня Hobby World проведет конвент по настольным ролевым играм с характерным названием «Ролевик», который подойдет как опытным игрокам, так новичкам!
Для гостей приготовили множество столов с опытными мастерами по разным системам: Pathfinder, Shadowrun, Starfinder и «Зов Ктулху».
Впрочем, другие популярные настолки на мероприятии тоже будут. Среди них «Дюна: Война за Арракис», карточный «Ужас Аркхэма», старый-добрый «Каркассон», вторая редакция «Зомбицида» и многие другие.
Также на конвенте можно будет купить ролевые и настольные игры со скидкой в магазине Hobby Games.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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