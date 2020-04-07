20 лет назад вышел первый тизер фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Мы часто пишем про юбилеи фильмов и знаменательные даты. И почти никогда не посвящали посты рекламным кампаниями — но сегодня можно сделать исключение, ведь 7 апреля 2000 год в сети появился первый тизер «Властелина колец: Братство кольца».

Его без проблем можно найти на YouTube. В ролике показывают кадры со съёмок на натуре, грим, костюмы, молодого Питера Джексона, создание спецэффектов на компьютерах с ЭЛТ-мониторами и 3D-модели.

В прессе можно найти упоминания, что первый ролик (пять мегабайт даже для модемного интернета были вполне доступным объёмом) скачали свыше 1,6 миллиона человек по всему миру — и это только за 7 апреля. Это больше, чем число скачиваний у промо-материалов первого эпизода «Звёздных войн».

Давайте поностальгируем вместе!

Как вы впервые познакомились со вселенной «Властелина колец»?