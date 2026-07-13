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«А где машина?» — тизер триллера «Лес»

Дмитрий Кинский
13 июля 13:34
1214
1 минута на чтение
«Капелла Фильм» опубликовала дебютный тизер-трейлер мистического триллера «Лес» по мотивам романа Светланы Тюльбашевой.
По сюжету две москвички во время путешествия по Карелии оказываются в лесу, из которого у них не получается выбраться. А тем временем в заброшенный дом в деревне заезжает странная семья...
Режиссером выступил Гамлет Дульян («Последователи»), а главные роли исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу и Никита Кологривый.
Премьера состоится 12 ноября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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