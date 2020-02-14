Инженер, мастер по спецэффектам и бывший ведущий передачи «Разрушители мифов» Адам Сэвидж в рамках своего YouTube-канала Tested и годовой программы по работе с роботами Boston Dynamics опубликовал ролик, в котором представил второй проект с робопсом компании. Сэвидж решил испытать модель Spot в качестве ездового животного!
Для этого инженер за пять дней построил специальную одноместную рикшу, выполненную в викторианском стиле. Сэвидж проконсультировался с Boston Dynamics, чтобы конструкция соответствовала роботу — у Spot на спине есть подходящие крепления.
В получасовом ролике попытке покататься на робопсе отводится всего несколько минут (включайте с 22:30):
Оказалось, что Spot не слишком хорошо подходит для упряжки — рикша двигается рывками, а робот справляется лишь на ровной поверхности.
Сэвидж планирует выпускать новые проекты до конца года
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