Инженер, мастер по спецэффектам и бывший ведущий передачи «Разрушители мифов» Адам Сэвидж в рамках своего YouTube-канала Tested и годовой программы по работе с роботами Boston Dynamics опубликовал ролик, в котором представил второй проект с робопсом компании. Сэвидж решил испытать модель Spot в качестве ездового животного!

Для этого инженер за пять дней построил специальную одноместную рикшу, выполненную в викторианском стиле. Сэвидж проконсультировался с Boston Dynamics, чтобы конструкция соответствовала роботу — у Spot на спине есть подходящие крепления.

В получасовом ролике попытке покататься на робопсе отводится всего несколько минут (включайте с 22:30):

Оказалось, что Spot не слишком хорошо подходит для упряжки — рикша двигается рывками, а робот справляется лишь на ровной поверхности.

Сэвидж планирует выпускать новые проекты до конца года