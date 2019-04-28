Отличные новости для поклонников настольных ролевых игр в жанре космического хоррора!

Томас Хёренстам — один из дизайнеров и сооснователей студии Fria Ligan — совместно с компанией 20th Century Fox выпустит настольную ролевую игру по вселенной «Чужих». Для справки: ранее эта студия отметилась играми «Кориолис. Третий горизонт» (космическая фантастика в восточном антураже), «Мутанты. Точка отсчёта» (постапокалипсис с упором на исследование Зоны) и Tales from the Loop (фантастика в альтернативных 80-х по мотивам артов Саймона Сталенхага).

Трейлер игры

По «Чужим» не выходило официальных настольных ролевых игр с 1989 года. Нынешняя называется Alien: The Roleplaying Game. Хёренстам обещает уделить внимание двум ключевым аспектам геймплея: кампаниям в открытом мире и прописанным «кинематографическим» сюжетам.

Действие новой ролёвки развернётся сразу после событий «Чужой 3». Сюжеты приквелов («Прометей» и «Чужой: Завет») в рамках игры будут считаться каноничными, но «они произошли слишком давно, чтобы на них заострять внимание».

Участники смогут взять на себя роли шахтёров, исследователей, учёных и даже андроидов. Иными словами, мы будем играть скорее за обывателей, а не военных, и эти обыватели встретятся лицом к лицу с Чужими.

Мы хотели сделать наш проект по «Чужим» доступным. На данный момент, наша самая успешная игра — это Tales from the Loop. Конечно, она совершенно отличается по стилю и жанру. Но мы хотим взять оттуда некоторые удачные на наш взгляд подходы. Томас Хёренстам, дизайнер Fria Ligan

Это сравнение удивляет, ведь в TftL мы играем за детей 12-15 детей, которые решают обыденные проблемы и иногда встревают в дела взрослых. Вероятно, авторы говорят о масштабе — по сравнению со смертоносными Чужими главные герои будут как дети.

Вместе с игрой в продажу одновременно поступит кампания Chariot of the Gods. Авторы также планируют выпускать и законченные сценарии-ваншоты (игры на одну встречу), некоторые из них будут связаны сюжетно.

Точная дата выхода Alien: The Roleplaying Game пока не называется, но на сайте издателя указан 2019 год. Там же можно подписаться на рассылку.