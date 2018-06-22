Канал AMC принял неожиданное решение продлить «Террор» на второй сезон! Это удивительно, поскольку шоу первоначально было экранизацией одноимённого романа Дэна Симмонса. Со второго сезона сериал станет антологией в духе «Американской истории ужасов» или «Фарго».
Шоу сохранит основную идею и дух книги — столкновение исторических событий с мистической подоплёкой. События второго сезона развернутся уже во времена Второй мировой войны. В центре повествования окажется японско-американский лагерь в Южной Калифорнии. В такие лагеря насильно переселяли японцев с западного побережья США. Главным таинственным антагонистом окажется некий призрак, который будет охотиться на людей. Продюсерами и шоураннерами второго сезона выступят Александр Ву («Настоящая кровь») и Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа», «Годзилла»).
«Террор» дал нам возможность исследовать уникальный подход к формату антологий. Нам понравилась идея совместить исторические события с вымышленным элементом ужасов, где сочетаются глубокая проработка персонажей и масштабные комбинированные съёмки. Мы очень взволнованы и горды тем, что можем анонсировать второй сезон и показать драматическую сторону одного из самых важных и пугающих событий XX века под руководством Александра Ву и Макса Боренштейна.
Дэвид Мэдден, руководитель программного вещания AMC
Первый сезон «Террора» вышел в марте этого года и шёл на AMC всю весну. Сериал заметно проигрывает книге, но он нам скорее понравился.
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