В рамках поиска планеты Икс американские астрономы Скотт Шеппард (Институт Карнеги) и Чедвик Трухильо (Университет Северной Аризоны) открыли два новых спутника Юпитера. Небесные тела с кодовыми обозначениями S/2016 J1 и S/2017 J1 получили официальный статус 68-го и 69-го спутников в начале июня, но открыты были немного раньше.

Мы продолжали наше исследование, ища очень отдаленные объекты во внешней области Солнечной системы, а Юпитер просто оказался в области, которую мы исследовали в 2016-2017 годах. Астроном Скотт Шеппард

Как сообщает издание Sky & Telescope, небесное тело S/2016 J1 Шеппард обнаружил 8 марта 2016 года в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Чтобы определить природу объекта и установить орбиту, Скотт Шеппард объединился с Чедвиком Трухильо, который провел 6 недель, наблюдая за небесным телом с помощью 8,2-метрового телескопа «Субару».

Второй объект S/2017 J1 астрономы обнаружили уже вместе. Это произошло 23 марта 2017 года. Оба новых спутника движутся по ретроградной орбите и совершают оборот вокруг Юпитера за два года.

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