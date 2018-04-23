Писатель-фантаст Анджей Сапковский вновь решил обратиться к миру «Ведьмака». На «Комик-Коне» в Варшаве он рассказал, что планирует написать новую книгу про Геральта из Ривии, сообщает польское издание.

К сожалению, никаких других подробностей пан не сообщил — ни приблизительную дату выхода, ни детали сюжета. Скорее всего, выход нового романа будет приурочен к премьере сериала по «Ведьмаку» от Netflix, который ориентировочно увидит свет в 2020-2021 году. Не так давно стало известно, что для первого сезона создатели планируют отснять восемь эпизодов.

Издание вспоминает, что в 2016 году Сапковский собирался написать продолжение «Владычицы озера». Опять-таки неизвестно, как с этим высказыванием связано его нынешнее заявление. Тем не менее, любопытно увидеть, как пан продолжит свою историю и будет ли она противоречить сюжету видеоигр.