Несколько дней назад мы писали, что шоураннер сериала по «Ведьмаку» Лорен Шмидт Хиссрич съездила на неделю в Польшу, где встретилась с Анджеем Сапковским. Неизвестно, о чём она беседовала с писателем, но не исключено, что речь шла в том числе о выборе мест для съёмок — ведь именно этим сейчас занимаются продюсеры сериала.

Журналистам польского киноиздания Na Ekranie удалось побывать на большом мероприятии Netflix в Риме и поговорить с Эриком Бармаком, который руководит производством европейских оригинальных сериалов сервиса. Бармак рассказал, что «Ведьмака» будут снимать в Центральной Европе, в том числе и Польше. Съёмочной группе ещё предстоит отправиться в путешествие, чтобы найти подходящие места. Бармак пожаловался, что график съёмок постоянно смещается, поэтому сервис не может подписать контракты с актёрами.

Плохая новость в том, что сериал начнут снимать лишь в конце 2018 или в начале 2019 года. Скорее всего, экранизация выйдет не раньше 2020 года — или даже в 2021-м.