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Новости

Аниме «Коносуба» продлили на четвертый сезон. Его делает опять другая студия

Дмитрий Кинский
27 июля 15:36
88
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В рамках праздничного ивента Colorful, приуроченного к 10-летию исэкая «Этот замечательный мир!» (в народе — «Коносуба»), анонсировали четвертый сезон.
За производство вновь отвечает другая студия — ENGI, известная по «Медалистке» и «Детектив уже мертв». Напомним, первые два сезона сделала DEEN, третий — Drive, а полнометражку — J.C. Staff.
Творческий состав при этом сохранился. В режиссерском кресле вновь Такаоми Канасаки, Макото Уэдзу отвечает за сценарий, Коити Кикута занимается дизайном персонажей, а Масато Кода пишет музыку.
Премьера состоится в 2027 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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