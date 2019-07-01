Аниме-сериал «Атака титанов» завершится с четвёртым сезоном

Создатели одного из самых популярных аниме-сериалов последних лет «Атака титанов» опубликовали короткий тизер, в котором объявили, что четвёртый сезон станет для проекта последним.

Финал стартует осенью 2020 года. Вероятно, к этому времени автор оригинальной манги Хадзиме Исаяма завершит заключительную арку, о которой он рассказывал ещё в ноябре 2018-го. Тогда он показал финальный кадр, на котором взрослая фигура длинноволосого мужчины говорит маленькому ребёнку «Ты свободен»:

А в апреле 2019-го Исаяма уточнил сроки — осталось год-два. Видимо, концовка аниме-сериала тоже будет приближена к канону.

«Атака титанов» выходит с 2009 года, всего вышло 28 томов. К апрелю 2019-го они продались суммарным тиражом в 90 миллионов экземпляров. Аниме-сериал стартовал с 2013-го. Вторая часть третьего сезона завершилась 1 июля. Франшиза также включает в себя несколько видеоигр и японские полнометражные фильмы. В январе 2017-го СМИ рассказывали, что Warner Bros. заинтересованы в производстве голливудской киноадаптации. На должность режиссёра рассматривают Энди Мускетти («Оно», «Мама»).