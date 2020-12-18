Анимешники, общий сбор! Прокуратура хочет запретить «Тетрадь смерти» и «Наруто».

Прокуратура подала иск в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России несколько аниме, в том числе «Тетрадь смерти».

В каждой серии – жестокость, убийства, насилие. «Тетрадь смерти» – о том, как богу смерти стало скучно.

Также под раздачу попали «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь» за то, что в них есть сцены с откровенным насилием или развратом.

Последний тайтл госорган описал особенно забавно:

Мультсериал «Эльфийская песнь» с расчленением. Аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом.

А вот чем прокуратуре не угодил «Наруто», непонятно.