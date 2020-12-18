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    Анимешники, общий сбор! Прокуратура хочет запретить «Тетрадь смерти» и «Наруто»

    18 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    18.12.2020
    3360
    0 минут на чтение
    Анимешники, общий сбор! Прокуратура хочет запретить «Тетрадь смерти» и «Наруто».

    Прокуратура подала иск в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России несколько аниме, в том числе «Тетрадь смерти».

    В каждой серии – жестокость, убийства, насилие. «Тетрадь смерти» – о том, как богу смерти стало скучно.

    Также под раздачу попали «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь» за то, что в них есть сцены с откровенным насилием или развратом.

    Последний тайтл госорган описал особенно забавно:

    Мультсериал «Эльфийская песнь» с расчленением. Аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом.

    А вот чем прокуратуре не угодил «Наруто», непонятно.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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