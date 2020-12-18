Анимешники, общий сбор! Прокуратура хочет запретить «Тетрадь смерти» и «Наруто».

Прокуратура подала иск в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России несколько аниме, в том числе «Тетрадь смерти».
В каждой серии – жестокость, убийства, насилие. «Тетрадь смерти» – о том, как богу смерти стало скучно.
Также под раздачу попали «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь» за то, что в них есть сцены с откровенным насилием или развратом.
Последний тайтл госорган описал особенно забавно:
Мультсериал «Эльфийская песнь» с расчленением. Аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом.
А вот чем прокуратуре не угодил «Наруто», непонятно.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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