Annapurna поможет Remedy с адаптациями Alan Wake и Control

Remedy Entertainment и Annapurna Interactive неожиданно объявили о стратегическом сотрудничестве.

В рамках партнерства Annapurna профинансирует 50% бюджета сиквела Control, который уже находится в активной разработке. Remedy, кстати, сама выступит издателем игры, поэтому она вряд ли будет эксклюзивом Epic Games Store.

Также компания поможет Remedy с кино- и телеадаптациями франшиз Alan Wake и Control.

Напомним, сериал по Alan Wake от AMC запустили в производство еще в 2022 году. С тех пор о нем не было новостей.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.