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Анонсирован «Мор 3» — игра выйдет в 2025 году
Андрей Квасков
8 октября 12:33
168
1 минута на чтение
Студия Ice-Pick Lodge анонсировала игру «Мор 3» (или Pathologic 3), изданием которой займется HypeTrain Digital.

По словам разработчиков, это самостоятельная игра, по объему сопоставимая с предыдущей.

В центре истории выступит Бакалавр Данковский. Он не похож на гаруспика Бураха: у него другая история, другое мышление, другой статус — а значит, другие возможности. Главные из них: способность конструктивно предвидеть и вспоминать, а также умело анализировать и отдавать распоряжения.

Релиз «Мора 3» состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series. Все, кто поддержал игру на Kickstarter в 2014 году, получат тайтл бесплатно.

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Андрей Квасков
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