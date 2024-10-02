Анонсирован «Мор 3» — игра выйдет в 2025 году

HypeTrain Digital.





По словам разработчиков, это самостоятельная игра, по объему сопоставимая с предыдущей.





В центре истории выступит Бакалавр Данковский. Он не похож на гаруспика Бураха: у него другая история, другое мышление, другой статус — а значит, другие возможности. Главные из них: способность конструктивно предвидеть и вспоминать, а также умело анализировать и отдавать распоряжения.





Релиз «Мора 3» состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series. Все, кто поддержал игру на Kickstarter в 2014 году, получат тайтл бесплатно.