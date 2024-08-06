Аня Тейлор-Джой мечтает сыграть Эльзу из «Холодного сердца»

Стрелять льдом из рук было бы очень весело. Я была бы любимчиком на дне рождения любого ребенка. У всех моих братьев и сестер теперь есть дети, поэтому я бы хотела, чтобы они могли сказать: «Моя тетя — Эльза». Это было бы здорово!