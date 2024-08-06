Аня Тейлор-Джой мечтает сыграть Эльзу из «Холодного сердца»

Аня Тейлор-Джой в одном из интервью призналась, что хотела бы сыграть Эльзу в потенциальном лайв-экшене или мюзикле по «Холодному сердцу».
По словам актрисы, известной по «Ходу королевы» и «Фуриосе», это роль ее мечты.
Стрелять льдом из рук было бы очень весело. Я была бы любимчиком на дне рождения любого ребенка. У всех моих братьев и сестер теперь есть дети, поэтому я бы хотела, чтобы они могли сказать: «Моя тетя — Эльза». Это было бы здорово!
Тейлор-Джой отметила, что ей нравится ставить перед собой невыполнимые задачи. Поэтому она одержима идеей сыграть в мюзикле, где нужно петь, танцевать и отыгрывать роль одновременно.
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