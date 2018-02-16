Сиквел фантастической пародии «Кунг Фьюри» продолжает обрастать интересными подробностями. Портал Variety сообщает, что к актёрскому составу картины присоединился Арнольд Шварценеггер.

Кроме него, в фильме уже точно сыграют Майкл Фассбендер, Дэвид Хассельхофф и создатель проекта Дэвид Сандберг, исполнивший в первой части главную роль. Помогать Сандбергу будет продюсерская студия KatzSmith Productions, которая работала над недавней экранизацией Стивена Кинга «Оно». Съёмки «Кунг Фьюри 2» начнутся этим летом.

Действие сиквела развернётся в 1985 году в Майами. Этот город находится под охраной бдительного Кунг Фьюри, величайшего копа всех времён. «Громовые копы Кунг Фьюри» — его невероятный отряд полиции, которому удалось остановить Кунг Фурора Адольфа Гитлера. Сюжет второй части начнётся после трагической гибели одного из соратников Кунг Фьюри — за этим явно стоит последователь Гитлера! Фьюри снова предстоит отправиться сквозь пространство и время, чтобы спасти своих соратников.

Продюсеры сообщают, что сиквел станет полнометражной картиной, а не получасовым роликом. Неизвестно, будут ли его показывать в кинотеатрах, но такой возможности исключать нельзя.