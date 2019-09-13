В сети появилась большая подборка ранних концепт-артов к «Аладдину» Гая Ричи, на которых художники и концептеры создавали образ джина в исполнении Уилла Смита. Дизайнеры попробовали много разных вариантов — в одних больше чувствовалось влияние Джинни Робина Уильямса, в других авторы пытались найти что-то оригинальное. Как вам, например, почти что ифрит?
Ранее создатели фильма поделились закадровым роликом, в котором рассказали о вырезанных сценах и поделились секретами съёмки особо сложных сцен. А продюсер рассказал, что создатели ищут способы развития франшизы — не исключено, что когда-нибудь Disney снимет сиквел.
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