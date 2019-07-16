Арт: лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors

Арт, Новости, Яндекс
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Портал Muddy Colors посвящён фэнтезийный и фантастическим иллюстрациями. Авторы на нём публикуют подборки работ, обучающие статьи, тематические новости и информацию о различных арт-встречах. Пристальное внимание уделяется и фантастическим обложкам — так, в середине июля авторы опубликовали подборку самых заметных обложек за первые полгода 2019-го.

Не все обложки в сети есть в высоком качестве. Если найдёте — присылайте, заменим. Имена художников кликабельны — ведут на их сайты-портфолио.

Сэм Сайкс — Seven Blades in Black

Иллюстрация Джереми Уилсона

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 3

Калин Джозефсон — The Storm Crow

Иллюстрация Тран Нгуен

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 12

Сборник Unfettered III

Иллюстрация Тодда Локвуда

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 15

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The Past & Other Things That Should Stay Buried

Дизайн Джона Контино

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 4

Тэд Уильямс — Empire of Grass

Иллюстрация Майкла Уэлана

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 5

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Ричард Кадри — The Grand Dark

Дизайн Уилла Стэйли

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 6

Патриция Бриггз — Storm Cursed

Иллюстрация Дэна Доса Сантоса

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 13

Джо Уолтон — Lent

Иллюстрация Криса Бузелли

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 8

Кэролайн Черри, Джейн Фанчер
Alliance Rising

Иллюстрация Мики Эпстайна

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 1

Элизабет Бир — The Red Stained Wings

Иллюстрация Ричарда Андерсона

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 11

Майкл Блумлейн — Longer

Дизайн Кристин Фольтцен

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 9

Саманта Шэннон — Priory of the Orange Tree

Иллюстрация Эмили Фаччини

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 10

Кейт Глэсс — An Illusion of Theves

Иллюстрация Алиcсы Уайнэнс

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 2

Глен Кук — The Heirs of Babylon

Иллюстрация Реймонда Свонланда

Лучшие обложки к фантастическим книгам за полгода 2019-го — по мнению портала Muddy Colors 7

Сет Фрайд — The Municipalists

Иллюстрация Мэттью Тейлора

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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