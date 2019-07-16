Портал Muddy Colors посвящён фэнтезийный и фантастическим иллюстрациями. Авторы на нём публикуют подборки работ, обучающие статьи, тематические новости и информацию о различных арт-встречах. Пристальное внимание уделяется и фантастическим обложкам — так, в середине июля авторы опубликовали подборку самых заметных обложек за первые полгода 2019-го.

Не все обложки в сети есть в высоком качестве. Если найдёте — присылайте, заменим. Имена художников кликабельны — ведут на их сайты-портфолио.

Сэм Сайкс — Seven Blades in Black

Иллюстрация Джереми Уилсона

Калин Джозефсон — The Storm Crow

Иллюстрация Тран Нгуен

Сборник Unfettered III

Иллюстрация Тодда Локвуда

Читайте интервью с Локвудом в новом номере Мир фантастики №189 (июль 2019) Ролевой номер — подземелья, драконы и их создатели.

Шон Дэвид Хатчинсон

The Past & Other Things That Should Stay Buried

Дизайн Джона Контино

Тэд Уильямс — Empire of Grass

Иллюстрация Майкла Уэлана

Ричард Кадри — The Grand Dark

Дизайн Уилла Стэйли

Патриция Бриггз — Storm Cursed

Иллюстрация Дэна Доса Сантоса

Джо Уолтон — Lent

Иллюстрация Криса Бузелли

Кэролайн Черри, Джейн Фанчер

Alliance Rising

Иллюстрация Мики Эпстайна

Элизабет Бир — The Red Stained Wings

Иллюстрация Ричарда Андерсона

Майкл Блумлейн — Longer

Дизайн Кристин Фольтцен

Саманта Шэннон — Priory of the Orange Tree

Иллюстрация Эмили Фаччини

Кейт Глэсс — An Illusion of Theves

Иллюстрация Алиcсы Уайнэнс

Глен Кук — The Heirs of Babylon

Иллюстрация Реймонда Свонланда

Сет Фрайд — The Municipalists

Иллюстрация Мэттью Тейлора