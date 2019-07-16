Портал Muddy Colors посвящён фэнтезийный и фантастическим иллюстрациями. Авторы на нём публикуют подборки работ, обучающие статьи, тематические новости и информацию о различных арт-встречах. Пристальное внимание уделяется и фантастическим обложкам — так, в середине июля авторы опубликовали подборку самых заметных обложек за первые полгода 2019-го.
Не все обложки в сети есть в высоком качестве. Если найдёте — присылайте, заменим. Имена художников кликабельны — ведут на их сайты-портфолио.
Сэм Сайкс — Seven Blades in Black
Иллюстрация Джереми Уилсона
Калин Джозефсон — The Storm Crow
Иллюстрация Тран Нгуен
Сборник Unfettered III
Иллюстрация Тодда Локвуда
Читайте интервью с Локвудом в новом номере
Мир фантастики №189 (июль 2019)
Ролевой номер — подземелья, драконы и их создатели.
Шон Дэвид Хатчинсон
The Past & Other Things That Should Stay Buried
Дизайн Джона Контино
Тэд Уильямс — Empire of Grass
Иллюстрация Майкла Уэлана
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Отличное эпическое фэнтези от автора, который послужил примером для Джорджа Мартина.
Ричард Кадри — The Grand Dark
Дизайн Уилла Стэйли
Патриция Бриггз — Storm Cursed
Иллюстрация Дэна Доса Сантоса
Джо Уолтон — Lent
Иллюстрация Криса Бузелли
Кэролайн Черри, Джейн Фанчер
Alliance Rising
Иллюстрация Мики Эпстайна
Элизабет Бир — The Red Stained Wings
Иллюстрация Ричарда Андерсона
Майкл Блумлейн — Longer
Дизайн Кристин Фольтцен
Саманта Шэннон — Priory of the Orange Tree
Иллюстрация Эмили Фаччини
Кейт Глэсс — An Illusion of Theves
Иллюстрация Алиcсы Уайнэнс
Глен Кук — The Heirs of Babylon
Иллюстрация Реймонда Свонланда
Сет Фрайд — The Municipalists
Иллюстрация Мэттью Тейлора
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