Комикс, полный экшена и крови, расскажет о таинственных заговорщиках-убийцах в правительстве США. Помимо Роберта Киркмана, над Die!Die!Die! работает Скотт Гимпл — продюсер и сценарист сериала «Ходячие мертвецы», а также художники Крис Бернем и Нейтан Фейрберн.

Как отмечает сам Киркман, авторы представили свой проект в самый последний момент, за день до выхода, чтобы не заставлять фанатов ждать долгие месяцы или даже годы. Комикс рассчитан исключительно на взрослую аудиторию.

Первый выпуск Die!Die!Die! выйдет уже сегодня, 11 июля. Новые выпуски комикса будут появляться каждый месяц.