Авторы фильма по Dungeons & Dragons написали сценарий продолжения

На самом деле, мы написали сиквел «Dungeons & Dragons». Нас наняли его написать. Я не знаю, увидит ли он когда-нибудь свет по множеству финансовых причин. Такие фильмы очень дорого снимать, но и очень весело. Мы обожаем наш актёрский состав, и, думается, то, что мы написали, понравилось бы фанатам.