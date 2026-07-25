Авторы фильма по Dungeons & Dragons написали сценарий продолжения

Фильм «Dungeons & Dragons: Честь среди воров» имел успех у поклонников D&D (и даже стал Фильмом Года по версии «Мира фантастики»), но не окупился в прокате. Тем не менее, поклонники всё это время надеются на продолжение.
Джонатан Голдстейн, сорежиссёр и соавтор сценария фильма, рассказал, что они с Джоном Фрэнсисом Дейли уже написали сценарий возможного продолжения:
Джонатан Голдстейн
На самом деле, мы написали сиквел «Dungeons & Dragons». Нас наняли его написать. Я не знаю, увидит ли он когда-нибудь свет по множеству финансовых причин. Такие фильмы очень дорого снимать, но и очень весело. Мы обожаем наш актёрский состав, и, думается, то, что мы написали, понравилось бы фанатам.