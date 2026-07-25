КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

Как создавались «Страшилы»: фильм, без которого не было бы «Властелина колец»
«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией
Робби: биография самого трудолюбивого робота в Голливуде
«”Смешарики” вернули мне веру в человечество»: беседа с Сергеем Лукьяненко

Классика

История студии Hanna-Barbera: двое мечтателей, одна мышь и семь премий «Оскар»
Все экранизации Стругацких. Часть 1: классика
Новости

Авторы фильма по Dungeons & Dragons написали сценарий продолжения

Кот-император
25 июля 12:28
269
1 минута на чтение
Фильм «Dungeons & Dragons: Честь среди воров» имел успех у поклонников D&D (и даже стал Фильмом Года по версии «Мира фантастики»), но не окупился в прокате. Тем не менее, поклонники всё это время надеются на продолжение.
Джонатан Голдстейн, сорежиссёр и соавтор сценария фильма, рассказал, что они с Джоном Фрэнсисом Дейли уже написали сценарий возможного продолжения:
Джонатан Голдстейн
На самом деле, мы написали сиквел «Dungeons & Dragons». Нас наняли его написать. Я не знаю, увидит ли он когда-нибудь свет по множеству финансовых причин. Такие фильмы очень дорого снимать, но и очень весело. Мы обожаем наш актёрский состав, и, думается, то, что мы написали, понравилось бы фанатам.

Читайте также

Фильм «Dungeons & Dragons: Честь среди воров». Наконец-то достойная экранизация!

Александр Стрепетилов

01.04.2023

131298

Отличная комедийное приключенческое фэнтези, которое не пытается запускать свою вселенную, а концентрируется на небольшой и понятной истории.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
«Охота на Голлума»: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Дата выхода God of War Laufey — и анонс новой игры про Кратоса

Новости

В Collider собрали топ-10 идеальных фэнтези-книг
Они идеальны от первой и до последней страницы, считают авторы подборки.

Новости

В новой «Обители зла» будет много сцен от третьего лица

Новости

Джордж Мартин сейчас занят четвертой повестью о Дунке и Эгге
«Ветра зимы»? Какие «Ветра зимы»?

Новости

Анонсировали новое аниме по «Гандаму»

Новости

Вышел новый спин-офф «Теории большого взрыва». Критикам он понравился

Новости

Отменённый мультсериал Star Wars: Detours впервые покажут публике спустя 14 лет
Это что-то вроде «Симпсонов» во вселенной «Звёздных войн».

Новости

Первый трейлер «Эбенезера» с Джонни Деппом в роли Скруджа
Премьера ожидается 13 ноября.

Новости

Корра облажалась! «Аватар: Семь убежищ»: ролик, дата выхода и сюжет мультсериала, где ненавидят аватара
Аватара больше не почитают как спасителя.

Новости

Первые кадры и сюжет сериала «Бегущий по лезвию 2099»
О чём будет сериал.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты