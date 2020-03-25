Телеканал AMC объявил в твиттере, что 10 сезон «Ходячих мертвецов» придется закончить на 15 серии, которая выйдет на следующей неделе — 5 апреля.

Авторы сериала не успели закончить постпродакшн финала из-за карантина, а потому выпустят его в качестве специального эпизода позднее в 2020 году.

Увы, из-за последних событий мы не успели завершить постпродакшн финала 10 сезона «Ходячих мертвецов», поэтому он закончится 5 апреля на 15 эпизоде. А запланированный финал выйдет в формате специального эпизода позднее в этом году.

Впрочем, есть и хорошая новость: с 5 апреля по 1 мая на сайте и в приложении AMC можно будет бесплатно посмотреть первые восемь эпизодов текущего сезона.

Прежде телеканалу пришлось «заморозить» подготовку к работе над 11 сезоном «Ходячих мертвецов» и производство 6 сезона «Бойтесь ходячих мертвецов». Также была отложена премьера еще одного спин-оффа сериала с подзаголовком World Beyond, который должен был выйти 12 апреля.