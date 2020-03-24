Шоураннер «Сверхъестественного» Эндрю Дабб поделился в твиттере печальной вестью: выход новых серий пришлось отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

23 марта телеканал The CW выпустил 13 эпизод 15 сезона, а вот когда уже выйдут остальные — неизвестно.

Из-за «заморозки» производства шоу это будет наш последний эпизод на некоторое время. Берегите себя, увидимся на другой стороне.

По словам Эндрю, команда «Сверхъестественного» успела отснять 18 серий. Но она не может закончить работу с визуальными эффектами и звуком из-за карантина.

Как только ситуация с коронавирусом будет стабильнее, авторам предстоит снять еще два эпизода.

Дабб на всякий случай подчеркнул, что The CW и Warner Bros. обязательно вернется к сериалу — это лишь вопрос времени.