Авторы новой игры Рафаэля Колантонио сильно вдохновлялись Fallout: New Vegas

Рафаэль Колантонио, основавший WolfEye Studios, рассказал, что при работе над грядущей иммерсивной экшен-RPG разработчики сильно вдохновлялись Fallout: New Vegas.

В студии равнялись на масштабы и структуру игры от Obsidian, а также плотность ее контента.

Более того, авторам очень понравились свобода действий, юмор и история, которая продолжается, несмотря ни на что.

В своей новой игре Колантонио хочет привнести больше ролевых элементов. К примеру, Prey была большей RPG, чем Dishonored. А грядущей проект будет большей RPG, чем Prey.

Мы хотим добавить присущие для RPG штуки, такие как характеристики и диалоги. Диалоги, основанные не только на характеристиках, но и выборе игрока, который он прежде совершил.

Напомним, действие новой игры развернется в альтернативной Америке 1900-х, а геймплейно она будет напоминать смесь Dishonored и Fallout.

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