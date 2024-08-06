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Авторы новой игры Рафаэля Колантонио сильно вдохновлялись Fallout: New Vegas
Дмитрий Кинский
20 августа 15:53
256
1 минута на чтение
Рафаэль Колантонио, основавший WolfEye Studios, рассказал, что при работе над грядущей иммерсивной экшен-RPG разработчики сильно вдохновлялись Fallout: New Vegas.
В студии равнялись на масштабы и структуру игры от Obsidian, а также плотность ее контента.
Более того, авторам очень понравились свобода действий, юмор и история, которая продолжается, несмотря ни на что.
В своей новой игре Колантонио хочет привнести больше ролевых элементов. К примеру, Prey была большей RPG, чем Dishonored. А грядущей проект будет большей RPG, чем Prey.
Мы хотим добавить присущие для RPG штуки, такие как характеристики и диалоги. Диалоги, основанные не только на характеристиках, но и выборе игрока, который он прежде совершил.
Напомним, действие новой игры развернется в альтернативной Америке 1900-х, а геймплейно она будет напоминать смесь Dishonored и Fallout.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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