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    Новости

    Авторы «Подземелья и драконы: Честь среди воров» не против сделать сиквел

    3 апреля 2023
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    03.04.2023
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    0 минут на чтение
    Авторы «Подземелья и драконы: Честь среди воров» не против сделать сиквел

    Режиссеры фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли в одном из интервью рассказали, что изначально они не рассматривали ленту как начало франшизы.

    Однако постановщики не против заняться следующим фильмом. Просто при работе над первым они не хотели отвлекаться на проработку киновселенной.

    Если сиквелу дадут «зеленый свет», то, скорее всего, в нем вернутся герои из оригинального фильма. Хотя без новых персонажей дело вряд ли обойдется.

    Например, авторы еще в первом фильме обсуждали появление Дриззта, но отказались от этой идеи. Тем не менее они хотели бы увидеть его в продолжении.

    «Честь среди воров» в первый уикэнд собрал 71,5 миллиона долларов, что даже больше, чем предрекали аналитики.

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    Редактор
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