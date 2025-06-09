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Авторы сериала «Гарри Поттер» нашли актеров на роли Дурслей

Дмитрий Кинский
9 июня 17:52
560
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Издание Variety сообщило, что Бел Паули («Маленький огонек») и Дэниел Ригби («Черное зеркало») присоединились к актерскому составу «Гарри Поттера» от HBO.
Им достались роль тети Петунии и дяди Вернона, которых в оригинальных фильмах сыграли Фиона Шоу и Ричард Гриффитс.
Прежде стало известно, что главную троицу героев сыграют Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластэр Стоут (Рон).
Съемки телеадаптации стартуют летом. А премьера намечена на 2027 год.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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