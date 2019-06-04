Обновлено: добавлен комментарий Министерства культуры.

3 июня видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил ролик, в котором рассказал, что отечественная кинокомпания Kinodanz («Танцы насмерть» и «За гранью реальности») подала на него в суд с иском на миллион рублей за нарушение авторских прав. Из-за этого видеоблогер может закрыть свой канал.

В заявлении упоминается, что BadComedian якобы нарушил допустимые объёмы цитирования фильма при создании обзорного ролика на картину «За гранью реальности». Представители кинокомпании отказались от комментариев по запросу «Афиши».

По словам BadComedian, эксперт компании апеллировал к допустимым объёмам цитирования в научных диссертациях — якобы в них позволяется использовать от 5 до 15%. А значит, по мнению эксперта, такой же объём разрешается и в видеороликах.

Баженов отдельно отмечает, что оба фильма кинокомпании финансировались Министерством культуры — при том что картины не соответствуют критериям, по которым ведомство может выдать деньги на проект. В документе указывается, что поддержку получают социально-значимые фильмы (например, военно-исторические), дебюты, детские фильмы и авторские/экспериментальные картины. При этом, как подчёркивает видеоблогер, «За гранью реальности» не соответствует этим критериям.

По словам Баженова, представители Kinodanz назвали его ролики «портящими репутацию», поэтому они хотели бы с помощью судов изменить эту ситуацию на кинорынке. Также ему якобы пригрозили «очень влиятельными людьми» и действиями со стороны Министерства культуры.

Авторы каналов на YouTube при цитировании опираются на правила самого хостинга. Согласно им, создатели контента могут копировать другие произведения лишь частично, не заимствуя идею правообладателя и не нарушая получение прибыли. В российском законодательстве указано, что использовать фрагменты произведений можно для нескольких целей — научных, полемических, критических и информационных.

Спустя несколько часов после выхода ролика в поддержку BadComedian выступили несколько деятелей индустрии, в том числе российский кинопродюсер Александр Роднянский. Он отметил, что не считает себя поклонникам творчества видеоблогера — в том числе из-за критического ролика на фильм «Левиафан». Но вместе с тем подчеркнул, что любая критика имеет право на существование.

Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору и его мнение важно для огромной части нашей аудитории. Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах. Пусть это бывает порой обидным и незаслуженным, но мне кажется важным, чтобы его голос был услышан. Скажу прямо — попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры — это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки тоже заступилась на Баженова и даже предложила выкупить его канал с обзорами, а также напомнила истцам про «эффект Стрейзанд».

Обзор, как известно, носит уничижительный характер, а деньги на фильм выделял Фонд кино. Не думаю, что иск — это решение, которое снимет вопросы, поставленные Женей в его фирменном сатирическом стиле. Лоббизм, в котором преуспевает «Киноdanz», все-таки требует тишины, а не таких вот топорных ходов. Разумеется, закрывать канал не стоит. Более того, я с удовольствием готова приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора. Женя, может быть, и не самый тонкий критик, но политику Министерства культуры в части выделения денег на кинематограф можно как минимум назвать очень спорной. Истцам же, которые так по-советски кичатся своими связями «наверху», я советую почитать про «эффект Стрейзанд».

О ситуации высказался даже режиссёр Сарик Андреасян, фильмы которого BadComedian «разносит» с особенным удовольствием — например, отечественную супергероику «Защитники».

Мы с вами имеем право выбирать, никто этого не должен делать за нас. <…> Возможно, это странно [слышать] от меня, но я считаю, что этот парень талантлив. И то, что он делает — тоже творчество. И я бы призвал тех ребят, что подают на него в суд, а также всех прочих в кинобизнесе и индустрии научиться одной просто вещи — самоиронии. Поэтому давайте оставим парня в покое.

Журналист Юрий Дудь перепостил ролик BadComedian.

«Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги» https://t.co/UDPORrZ8Da — Юрий Дудь (@yurydud) June 3, 2019

4 июня в 13:42 ситуацию прокомментировал представитель Министерства культуры. Директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова рассказала «Интерфаксу», что ведомство не вмешивается в спор компании и блогера:

Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как «страшилку». Я знаю, что это часто бывает, «мы пойдем в Минкультуры и вам устроим» и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны.

Она также добавила, что если Kinodanz обратится в министерство за поддержкой, то Минкультуры рассмотрит этот вопрос — вместе с коллегами, ассоциациями и профсоюзами.

Это возможная ситуация, но запугивать нами мы никому не позволим. Ольга Любимова

22 августа Kinodanz выпускают ещё один фильм — стимпанк-фэнтези «Эбигейл» Александра Богуславского (он же снимал «За гранью реальности»), куда пригласили британского актёра Эдди Марсана («Шерлок Холмс» Гая Ричи и «Джонатан Стрейндж и мистер Норелл»).