В середине февраля Бен Аффлек официально подтвердил, что ушёл с роли Бэтмена из Киновселенной DC. Грядущий фильм про Тёмного рыцаря от Мэтта Ривза выйдет 25 июня 2021 года уже без актёра. Причины ухода до сих пор оставались неизвестными, но в недавнем интервью Аффлек объяснил, что частично проблема была в сценарии.

Он был частью проблемы. Мы работали над сценарием, я пытался понять, как можно его улучшить, мне он никогда не нравился. Я просто не хотел заниматься той версией, которая мне не нравится.

Ещё в 2016 году Аффлек рассказывал, что у него были идеи для сюжета. Он планировал сам поставить картину, и сам сыграть в ней главную роль, однако в дальнейшем отказался и от того, и от другого.

Ранее Ривз заявлял, что его версия фильма расскажет «нуарную историю».