Blizzard запустила новый мини-ивент для мультиплеерного командного шутера Overwatch. Он называется «Возвращение Ангела» и посвящён одноимённой героине игры.
Кроме того, компания опубликовала рассказ о прошлом Ангелы Циглер за авторством Майкла Чу. В нём повествуется о прошлом героини и о её душевных терзаниях.
«Возвращение Ангела» продлится в игре с 12 ноября по 2 декабря 2019 года. За это время игроки смогут разблокировать уникальный облик героини «Доктор Циглер» — для этого нужно пройти испытания, одержав девять побед в любом режиме.
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