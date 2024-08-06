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Боба Фетт не появится в «Мандалорце и Грогу»
Дмитрий Кинский
19 августа 18:32
146
1 минута на чтение
Темуэра Моррисон, исполняющий роль Бобы Фетта, признался в одном из интервью, что его персонаж не появится в фильме «Мандалорец и Грогу».
Похоже, в ближайшее время не стоит ждать его в проектах по «Звездным войнам».
Честно говоря, я все еще жду телефонного звонка. Думаю, нас пока убрали на полку. Может, нас оттуда заберут позже.
В последний раз Боба Фетт появлялся во втором сезоне «Мандалорца», а после — в собственном сериале. Однако зрители встретили шоу про охотника за головами без особого энтузиазма.
«Мандалорец и Грогу» Джона Фавро выйдет 22 мая 2026 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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